Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoksul ailelerin “sadece ekonomik yetersizlikler yüzünden” çocuklarını yurtlara vermesinin önüne geçmek amacıyla yürütülen “Sosyal ve Ekonomik Destek” hizmeti meyvelerini veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen uygulamayla, 2016 itibarıyla yaklaşık 79 bin yoksul çocuk, ailesinin yanında desteklendi. Ailelere sadece geçen yıl çocuk başına aylık ortalama 653 lira ödeme yapıldı. Bu destek sayesinde son 12 yıllık süreçte 11 binin üzerinde çocuk da ailesinin yanına döndürüldü. Bu arada 2017'de ailesi yanında yardım yapılan okul öncesi çocuklar için destek miktarı aylık 456 liraya, ilköğretime devam eden çocuk için 684 liraya, ortaöğretime devam eden çocuk için 730 liraya, yükseköğretime devam edenler için de 821 liraya yükseldi.