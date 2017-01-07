Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu sözleşme görüşmesine Belediyesi Başkanı Hüseyin Şanverdi, Belediye İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Abdi Ataç ve diğer yetkililer katıldı. Varılan anlaşmaya göre, belediye bünyesindeki 34 işçi, 2017 yılında maaşlarını yüzde 10 zamlı alacak. Başkan Şanverdi, toplu iş sözleşmesinin personele hayırlı olmasını diledi.