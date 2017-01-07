Toplu sözleşme görüşmesine Belediyesi Başkanı Hüseyin Şanverdi, Belediye İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Abdi Ataç ve diğer yetkililer katıldı. Varılan anlaşmaya göre, belediye bünyesindeki 34 işçi, 2017 yılında maaşlarını yüzde 10 zamlı alacak. Başkan Şanverdi, toplu iş sözleşmesinin personele hayırlı olmasını diledi.
Belediye işçisine yüzde 10 zam
07.01.2017 - 13:15 | Son Güncelleme: 07.01.2017 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Reyhanlı İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası'nın imzaladığı toplu sözleşme ile çalışanların maaşlarında yüzde 10 artış sağlandı.
Etiketler : Hatay,zam,
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