Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcılar 2016 yılında net 614 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. BİST 100 endeksi yabancı yatırımcı alımlarının da etkisiyle TL bazında yüzde 8,95 değer kazandı. Dolar bazında yüzde 9,8 düşüş kaydetti. ABD başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak’ta görevi devralacak Donald Trump’ın mali politikalarına ilişkin belirsizlikler ve FED’in vereceği tepkilerin 2017 yılının en önemli gündem maddesi olacağına değinen analistler; Borsa İstanbul’da düşük kalmaya devam eden fiyat/kazanç oranlarının etkisiyle yabancı ilgisinin 2017’de de sürmesini bekliyor.

Bu arada geçen hafta altın, dolar ve avro yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri geçen haftayı yüzde 1,32’lik düşüşle tamamladı. Külçe altının gram fiyatında yüzde 4,50, avroda yüzde 3,20 ve dolarda yüzde 3,15 artış görüldü.