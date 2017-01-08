Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ekonomi bu yıl, Avrupa’da yaşanan gelişmelere de odaklanacak. Bir süredir parasal genişlemenin devam ettiği bölgede, bankacılık sistemine ilişkin kaygılar ön plana çıkıyor. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, “Bu sene Avrupa’da yapılacak seçimler, birliğin geleceği için de kritik öneme sahip. Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemesi ile birlikte ekonomik aktivitede belirgin bir toparlanma görüyoruz. Ancak 2017 sonuna kadar devam edecek parasal genişlemenin, ekonomiyi hedefe ulaştıracağı konusunda şüpheler var. Çünkü Avrupa ülkelerinde borç problemi ciddi bir hâl almış durumda. Kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 100’ün üzerinde 6 ülke bulunuyor. Yunanistan dışında, İtalya, Portekiz, İrlanda, İspanya ve Belçika, borç sorunu ile mücadeleye devam edecek” dedi.

Geri ödenmeyen kredilerdeki artışa da dikkat çeken Gizmen Nalbantlı, şöyle devam etti: İtalyan bankaları ülkedeki yavaş büyüme ve yüksek işsizlik oranından olumsuz etkileniyor. Bankaların verdikleri kredilerin yüzde 16,9’u geri ödenemez hâlde. Toplam tutar ise yaklaşık 360 milyar avro. Bu miktar, Avro Bölgesi’ndeki batık kredilerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Geri ödenmeyen kredilerin oranı Portekiz’de yüzde 18,5, İrlanda’da yüzde 20,6 ile risk oluşturmaya devam ediyor. Krizin iyi yönetilememesi durumunda bütün bankacılık sistemi zarar görebilir.

1 dolar = 1 avro yolculuğu hızlandı

2017’de ‘Brexit’ sürecinin başlaması, piyasaları da yakından ilgilendiriyor. İngiltere’nin AB içerisinde türbülansa sebep olabilecek 50. maddeyi mart sonuna kadar uygulamaya koyması bekleniyor. Öte yandan bu yıl yapılacak seçimler, Avrupa Birliği’nin geleceğini de belirleyecek. Almanya, Fransa, Hollanda ve muhtemelen İtalya’daki seçimler, siyasi belirsizlik oluşturuyor. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı, şunları söyledi: Son dönemde dünyada siyasi bir değişim yaşanıyor. Ön plana çıkan Cumhuriyetçi partiler, içe dönük, kapalı ekonomi anlayışı izlemek istiyor. Bu durum, Avrupa’dan ayrılma referandumlarını gündeme getirebilir. İtalya’nın 12 ay içinde bölgeden çıkma ihtimali yüzde 19’lara yükselerek, Yunanistan’ı geride bıraktı. Fransa’nın ise yüzde 4,75’le bütün zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bütün riskleri yan yana getirdiğimizde, avronun değer kaybetmeye devam etmesini beklemek gerçekçi olur. Bu durumda 12 ay içinde avro/dolar paritesinin 1 ve altı seviyelere gelmesi, Avrupa borsalarının satış baskısı altında kalması beklenebilir.

Türkiye küresel altın liginde 14’üncü sırada

Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla ‘altın rezervi liginde bir basamak geriledi ve 14’üncü sırada yer aldı. Geçen yılın 3’üncü çeyreği itibarıyla 442 ton seviyesinde olan altın rezervinde, 45,5 ton gerileme yaşandı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’nin altın rezervleri, toplam rezervinin yüzde 13’üne karşılık geliyor. Dünyada en fazla altına sahip ülke ise 8 bin 133 tonla ABD... Bu ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payı, yüzde 74,2 seviyesinde bulunuyor. Avrupa ekonomisinin motoru konumunda bulunan Almanya ise bu dönemde 3 bin 378 tonluk rezerviyle ikinci sırada yer aldı. Ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çin, bin 842,6 tonluk altın rezervine sahip olmasına rağmen, bu tutar ülkenin toplam rezervinin sadece yüzde 2,2’sine karşılık geliyor.