Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün yetkin çalışan ihtiyacını karşılamayı amaçlayan projede eğitim alacak kişiler, Türk Telekom bayilerinde çalışma fırsatına sahip olacak. Öncelikle İSMEK’e bağlı Bahçelievler-Şirinevler ve Maltepe-Altayçeşme merkezlerinde iki ayrı sınıfta eğitim vermesi planlanan Telekomünikasyon Okulu’nun, önümüzdeki dönemde diğer illerde de açılması hedefleniyor. Telekomünikasyon eğitimleri, İSMEK eğitmenleri tarafından 16 kişilik sınıflarda toplam 64 saat verilecek. Eğitimler, 24 saat teknik eğitim, 24 saat iletişim eğitimi ve 16 saat satış eğitimi olmak üzere, üç ana kategoriden oluşuyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler “Telekomünikasyon Satış Danışmanı” sertifikasına sahip olacak. İlki Ocak 2017’de başlayacak olan Telekomünikasyon Okulu eğitimlerine katılmak isteyen kişilerin en az lise mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olup 40 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor.

BES'te teşvik yetmez

Türkiye’de 2017 yılında zorunlu BES uygulaması başladı. Şimdi sisteme girenlerin ne kadarının kalıcı olacağı merak ediliyor. Fibaemeklilik Genel Müdürü Ömer Mert, “Kalıcılığın sağlanması için devletin verdiği bir takım ilave teşvikler var, ancak emeklilik şirketlerinin de konuyu müşterilere doğru anlatabilmesi ve cayma talepleri karşısında ikna edici olması önemli” dedi.

150 bin TL ödüllü çevre yarışması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzenleyeceği “II. Ekolojik Kentsel Tasarım Yarışması” başlıyor. Yarışma kapsamında öğrencilere toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak. Bakan Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla başlayan proje, “çevre” farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Ekoloji, sosyal hayat ve kültürün mekâna yansımasının ele alınacağı yarışmada; birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 8 gruba 8’er bin TL mansiyon ödülü dağıtılacak. Jüri heyeti, Bakanlığın üst düzey bürokratları, akademisyenler ve ekolojiye, kentsel tasarıma gönül vermiş uzmanlardan oluşacak. Yarışmaya üniversitelerin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, mimarlık ve kentsel tasarım, peyzaj mimarisi bölümlerinde, lisans düzeyinde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri katılabilecek. Öğrenciler, ekotasarimyarismasi.com adresinden, 27 Ocak’a kadar ön kayıt yaptırabilecek. Sonra yarışmaya ilişkin hazırlamış oldukları sunumları, 10 Mart’a kadar bakanlığa ulaştıracak.

EnerjiSA itibarını yükseltti

Enerjisa, “The ONE Awards” ödül töreninde, enerji sektöründe itibarını en çok artıran marka oldu. Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, “Markamıza ve itibarımıza yaptığımız yatırımların karşılığını almak bizim için gurur verici” dedi. Enerjisa’ya ödül getiren tüketici araştırması, 12 ilde 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.