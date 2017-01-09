Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanı için ön yeterlik değerlendirmesini geçen 5 firma mali teklif vermek üzere davet edildi. İhaleyi kazanan firma bin 800 günde projeyi tamamlayacak. Rize’ye 34 kilometre ve Artvin’e 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanı pist, bağlantı yolu ve aprondan oluşuyor. İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacak.