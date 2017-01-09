Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi’nde açılacak İSMOB, 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda, 500’den fazla markanın en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak. 107 ülkeden binlerce profesyoneli ağırlamaya hazırlanan fuar, önemli yeniliklere de ev sahipliği yapacak. İSMOB’da bu yıl ilk defa 300 metrekarelik bir bölüm, ‘Trend Alanı’ olarak hayata geçirilecek. Değişen ihtiyaçların yanı sıra günümüz teknolojisinin hayatımıza dahil ettiği kavramlara yönelik eğlenceli ve bilgilendirici aktivitelerin gerçekleştirileceği fuarda, “Evlilik rüyasının yakın tarihi ve dönüşümü”, “2023’te genç kızların evlilik hayalleri neler olacak”, “Tasarımın Önemi ve Markalaşmaya Etkisi” başlıklı panellerde sektörün dünü ve bugünü masaya yatırılacak. “Mobilyanın fiziksel ve ruhsal sağlığa etkisi” dey 13 Ocak’ta gerçekleştirilecek bir panel. Bunların yanı sıra ziyaretçilere ebru ve benzeri el sanatlarını öğrenme imkânı sağlanırken; meyve suyu kutusu, tuvalet kağıdı rulosu ve plastiklerden elde edilen çok farklı ürünler de sergilenecek.