Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 2,6580 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, doların küresel kazançları ile tarihi rekorunu tazeledi. Yeni rekor 3,6787 oldu. Dolar, TL karşısında şu sıralarda hafif düşerek 3,6740 seviyesinden rekora yakın seyrediyor.Güne 3,85 seviyesinde başlayan euro/TL ise 3,8718'i görerek rekorunu tazeledi. Euro, TL karşısında şu sıralarda 3,8670 seviyesinden işlem görüyor.



Piyasalarda bugün

09:04 Dolar/TL 3,67'yi aştı

Dolar/TL 3,6719'a kadar yükseldi.

09:00 Dolar 3,66'nın hemen altında

Dolar/TL 3,6586'ya kadar yükseldi.

08:40 Dolar bir kez daha rekor kırdı

Dolar/TL yeni haftaya da yükselişle başladı. Kur 3,6547'ye kadar yükseldi. TL'nin değer kaybı Cuma kapanışına göre yüzde 0,30 Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinde görülen ücretlerdeki sert artışla birlikte dolarda başlayan yükseliş eğilimi Türkiye piyasaları kapandıktan sonra ABD işlemlerinde de devam etti. Dolar/TL geç saatlerde tarihi rekorunu 3,6482'ye taşımıştı.BIST 100 endeksi günü yüzde 0,94 yükselişle 77.106,57 puandan tamamlamıştı.