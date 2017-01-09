Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sanayisi, 2015 yılındaki üretim ve ihracat rekorlarını 2016'da yeniledi. Üretim yüzde 9 artışla 1 milyon 486 bin adede yükseldi. Türkiye otomotiv sanayisi günde 4 bin 71 adet araç üretti. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, otomotiv sanayisinin 2016'da da üretimdeki büyümesini sürdürerek, 2015'te kaydettiği tarihi rekorun üzerinde bir performans gösterdiğini söyledi.

ÜRETİM MERKEZİ OLDUK

2010'da 1.5 milyon adet olan üretim kapasitesinin 2016 sonunda 1.9 milyon adet seviyesine yaklaştığını ifade eden Önen, şöyle konuştu: "Sanayimizin halen devam etmekte ve/veya devreye aldığı yeni ürün yatırımları ile 2017 senesinde ihracatın daha da artmasını bekliyoruz. Hükümetimizin sanayimizi destekleyici politikalarının devamı ve iç pazarda istikrarın korunması, yeni projeler için ülkemizin rekabetçiliğinin sürdürülmesi ve böylelikle yeni yatırımların ülkemize çekilmeye devam etmesi, sektörümüz için en önemli fırsat konumunda." 2016'da hayata geçen yeni ürün projelerinin 2017'ye etkisine dikkat çeken Önen, "2016'da birçok yeni otomobil projesini hayata geçirdik. Avrupa'nın önde gelen ticari araç üretim üssü olma konumumuzu artık binek otomobilleri konusunda da önde gelen bir üretim merkezine dönüştürebilmiş durumdayız" dedi.

OTO ÜRETİMİNDE BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Türkiye, 2016 yılı ilk 9 ay verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında ticari araç üretiminde 2'nci, otomobil üretiminde de 7'nci sırada yer aldı. Dünya geneli otomotiv üretiminde ise 2015'te 15'inci sıradaki konumunu korudu. Yeni devreye giren otomobil projelerinin etkisi ile otomobil üretiminde bir basamak atlayarak 17'nciliğe yükseldi.

PATENT BAŞVURUSU YÜZDE 370 ARTTI

OECD verilerine göre toplam Ar-Ge harcamaları içinde otomotivin payına bakıldığında Türkiye'nin yüzde 14'lük paya sahip olduğu görülüyor. 2010-2015 arasında Ar-Ge istihdamı yüzde 96, patent başvurusu ise yüzde 370 gibi yüksek oranda arttı.

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