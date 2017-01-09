Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kışlık sebze üretiminde önde gelen Bursa ve Bilecik'te etkili olan kış şartları nedeniyle büyüyemeyen ve hasat edilemeyen karnabaharın üreticiden çıkış fiyatı 3 liraya ulaştı. Bursa'nın Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yenişehir Ovası'nda yaklaşık 7 bin dönümde karnabahar üretildiğini belirterek, bu sebzenin büyük şehirlere ve yakın kentlere gönderildiğini söyledi. Karnabaharın zor şartlarda yetişen bir ürün olduğunu ancak son günlerde kışın sert geçtiğini belirten Aktaş, "Üreticiler kışın üretir ve hasadını yapar. Karnabahar kış aylarında aşırı soğuklarda fazla büyümez. Bakıyoruz pazarlarda karnabahar fiyatları 6-7 liraya dayanmış. Üreticilerin bu paraları kazanması mümkün değil. Çiftçiler karnabaharı bu dönemde en fazla 3 liradan satabiliyor." dedi.



Ovada karnabahar üreten Kadir Akalın ise bu ürünün üreticiden çıkış fiyatının kar yağışı ve soğukların etkisiyle 1,5-2 liradan 2,5-3 liraya yükseldiğini ifade ederek, "Büyüme yavaşladığı ve istenilen boyuta gelmediği için hasat edilmiyor. Talepleri karşılayamayınca da fiyatlar yükseliyor." diye konuştu.



Yaklaşık 2 bin ton karnabahar üretiminin yapıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesinden üretici Murat Beyhan da karnabaharı hasat edemedikleri için fiyatların yükseldiğini söyledi.



Normalde bu dönemde tanesi en fazla 3 lira olması gereken karnabaharın tüketiciye 6-7 liradan ulaşmaya başladığını dile getiren Beyhan, şunları kaydetti: "Hava şartları bu şekilde devam ederse hasat yapma şansımız çok düşük. Kentte son yılların en yoğun kar yağışı oldu. Bölgemizde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar geriledi. Ürün kar altında. Bu kadar ağır kış şartları kış sebzesini olumsuz etkiliyor. Normalde tane fiyatı 4 kilograma kadar ulaşması gereken karnabahar 2 kilogramda kaldı. Bu hafta içinde de kar yağışı bekleniyor. Tüketiciler yüksek fiyattan üreticiler de ürünü tarladan hasat edememekten mağdur."