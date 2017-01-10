Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV’deki konuşmasında, fiilî hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklilere, fazla süreleri için bir ikramiye ödenmesine dair düzenlemenin yaklaşık 400 bin emekliyi ilgilendirdiğini, şu ana kadar 31 bin kişiye ödeme yapıldığını, bu düzenlemenin kamu maliyesine yükünün 2 milyar lira olacağını ifade etti. Geçtiğimiz yıl yüzde 30 artışla 1300 lirayı bulan asgari ücret için işverene destek ödemesinin yapıldığını hatırlatan Ağbal “Desteğe bu yıl da devam etme kararı aldık. Bu amaçla bütçemize 7,8 milyar liralık bir ödenek koyduk. Bu, 12 aylık maliyet” dedi.