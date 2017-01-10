Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euro rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün 3,7440 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürüyor. Dolar 3,7779 ile rekorunu yeniledi.



EURO İLK KEZ 4 LİRA

Euro da rekor tazeledi. Euro ilk kez 4 lirayı aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro en yüksek 4,0054 seviyesine çıktı.



TL 10 GÜNDE YÜZDE 6 ERİDİ

Doların lira karşısındaki değer kazancı yılbaşından bu yana yüzde 6'yı aştı. Liranın euro karşısındaki kaybı yüzde 8'e yaklaştı.



KUR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolardaki global güçlenme dolar/TL'de de yukselişi tetikliyor. Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi 14 yılın zirvesinden geriledi. Geçen hafta 103,82'ye kadar çıkan endeks 101 seviyesine gevşedi.



Merkez Bankası'nın TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi doları baskılıyor.



Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.



PİYASALARDA SON DURUM



10:20 Dolar Endeksi geriliyor

TL yılın başından bu yana yüzde 6,7 ile dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke kuru olurken dolar ise major pariteler karşısında gevşeme eğilimi gösteriyor.

2017 başında 103,82'yi gören Dolar Endeksi bugün 101,79'da düne göre yüzde 0,10 aşağıda.

Euro/Dolar 1,0596 ve Sterlin/Dolar 1,2140'da

117'yi aşan Dolar/Yen ise 115,70'e kadar gerilemiş durumda.

10:00 Capital Economics: TL'deki düşüş faiz artırımını tetikleyecek kadar büyük

Capital Economics ekonomisti William Jackson Pazartesi günü yayınlanan raporunda, "Türk lirasındaki son düşüş Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısında faiz oranlarının artırılmasını tetiklemek için yeterince büyük görünüyor. Eğer PPK bir hamle yapmazsa, bu durum ancak Merkez Bankası bağımsızlığı hakkındaki endişeleri güçlendirir ve PPK'yı ileriki dönemlerde daha büyük faiz artırımları yapmaya zorlayabilir" dedi.

09:50 TL pariteler

Dolar/TL 3,7760'ı gördükten sonra şu sırada 3,7670'de. Euro/TL 4,006'yı gördü ve 3,9940'da. Sterlin/TL4,5860'ı test etti.

TL dolar karşısında yılın ilk 10 gününde yüzde 6,7 değer kaybetti ve gelişen ülke kurları arasında en kötü performansı gösterdi.

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, "Liradaki negatif ayrışma ve nominal değer kaybının ABD uzun vadeli tahvil faizleri düşerken gerçekleşmesi lira konusunda kaygıları artırıyor. Belirsizlikler nedeniyle lirada değer kaybının devam edebileceğine dair görüşümüzü koruyoruz." diyor.

09:45 Türk lirası serbest düşüşte: Dolar 3,77'nin üzerine çıktı, euro 4'ün üzerinde

09:30 Petrolde yüzde 4 düşüş sonrası sakin seyir

Petrol fiyatları, Irak'ın Aralık ayında rekor seviyeye çıkan ham petrol ihracatı ve ABD'nin petrol üretiminin OPEC tarafından stokları düşürme çabalarına darbe vurabileceği endişeleriyle dün yaklaşık yüzde 4 ile son altı haftanın en sert bir günlük düşüşünü yaşadı. Bugün hafif bir toparlanma izleniyor.

Brent ham petrolün varil fiyatı 20 sent yükselerek 55.14 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrol de 16 sent artışla 52.12 dolar oldu.

09:25 Asya piyasaları negatif

Asya piyasaları, yıla güçlü başlangıcın ardından risk iştahının azalmasının etkisiyle hisselerin gerilemesi, petrol fiyatlarının arz artışından dolayı düşmesi ve sterlinin de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması endişelerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından değer kaybetmesiyle dalgalı bir seyir izledi.

Jponya hariç MSCI Asya Pasifik erken saatlerde yatay kalırken, tatilin ardından yeniden açılan Japon Nikkei endeksi ise yatırımcıların güvenli liman yene yönelmeleri dolayısıyla yüzde 0,9 geriledi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 finans ve enerji hisselerinin en az yüzde 1 düşmesi ile birlikte yüzde 0,9 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,3 değer kazandı.

*Çin'de Şangay Bileşik Endeks yüzde 0,2 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

09:10 Türk Lirası yeni güne nasıl başladı?

Dün 3,7390'a kadar yükseldikten sonra bir miktar sakinleşen Dolar/TL bu sabah ilk işlemlerde 3,7260'da

Euro/TL 3,9550 ve Sterlin/TL 4,5280'de.

Gelişen Piyasalar ETF'i dün yüzde 0,08 değer kaybederken Türkiye ETF yüzde 1,29 düştü. BIST 100 ie günü yüzde 0,37 yükselişle tamamlamıştı.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.39, valörde son işlem yüzde 11.40 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.95 seviyesinde gerçekleşti.