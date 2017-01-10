Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'nda, yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin azalması nedeniyle dün 24.00'e kadar durdurulan iç hat ile birçok iptalin yaşandığı dış hat seferleri yeniden başladı.

Birçok yolcunun sabah saatlerinde kontuardaki işlemlerin ardından pasaport kontrolü için bankolara gittiği görüldü.

Seferlerini bekleyen yolcuların terminaldeki alanlarda bekleyişleri ise sürüyor. Uçuşları iptal edilen yolcuların bilet işlemleri nedeniyle önceki günlerde izdiham yaşanan ofislerin önündeki yoğunluk da azaldı.

Türk Hava Yolları (THY), aksayan seferler nedeniyle havalimanında bekleyen yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıttı. Yolcuların bir bölümünün ise otellerde konaklaması sağlandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sonucunda pistlerin, uçakların geliş ve gidişlerine hazır olduğu öğrenildi. 24 saat kesintisiz mesai esasına göre devam eden çalışmalar kapsamında pist, taksi yolu ve uçak park yerlerinin temizlenmesi için çeşitli kar araçlarıyla tonlarca buz çözücü sıvı kullanıldı.

Ayrıca sefere çıkacak uçakların kanat, gövde ve motoruna buz çözücü sıvı uygulanmasına devam ediliyor.

Bu arada THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndan karşılıklı 300, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da karşılıklı 122 sefer planlandığı ifade edildi.

Yolcular, seferlerden önce son durumu "www.thy.com" resmi internet sitesinden ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden kontrol ederek, havalimanına gelmeleri yönünde uyarıldı.