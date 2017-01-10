Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyon 3 bin 368'e ulaştı.

KASIM AYINDA 129 BİN 360 TAŞIT KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 129 bin 360 taşıt içinde otomobil yüzde 68.6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14.3 ile kamyonet, yüzde 7.8 ile motosiklet, yüzde 5.6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3.7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 32.1 ARTTI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim ayına göre yüzde 32.1 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 49.2, minibüste yüzde 15.8, otobüste yüzde 5.9, kamyonette yüzde 21.9, kamyonda yüzde 22.3 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 12.7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 21.4, traktörde ise yüzde 4.2 azalış oldu.





KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 33.4 ARTTI

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 33.4 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 57.5, kamyonette yüzde 5.7, motosiklette yüzde 2, traktörde yüzde 2.4 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 21.7, otobüste yüzde18.3, kamyonda yüzde 18.6, özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 55.6 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE BİR MİLYON 8896 ADET ARTTI

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 113 bin 235 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 104 bin 339 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 8 bin 896 adet arttı.

KASIM AYINDA 627 BİN 425 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 627 bin 425 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70.9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16.2 ile kamyonet, yüzde 3.8 ile motosiklet, yüzde 3.8 ile traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5.3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 39.3 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 254 bin 357 adet otomobilin yüzde 39.3'ü LPG, yüzde 33.4'ü dizel, yüzde 26.9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.4'tür.

KASIM AYINDA 88 BİN 720 OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 88 bin 720 adet otomobilin yüzde13.2'sinin Volkswagen, yüzde 9'unun Renault, yüzde 7.5'inin Opel, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6.7'sinin Mercedes-Benz, yüzde 6.5'inin Hyundai, yüzde 6.4'ünün Fiat, yüzde 5.3'ünün Dacia, yüzde 5.1'inin BMW, yüzde 4.1'inin Nissan olduğu, yüzde 29.1'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

EN FAZLA SİLİNDİR HACMİ 1501-1600

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 680 bin 493 adet otomobilin yüzde 38.7'si 1501-1600, yüzde 25.8'i 1401-1500, yüzde 15.5'i 1301-1400, yüzde 15.2'si 1300 ve altı, yüzde 3.5'i 1601-2000, yüzde 1.3'ü 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

EN FAZLA BEYAZA OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 680 bin 493 adet otomobilin yüzde 61.2'si beyaz, yüzde 15.8'i gri, yüzde 8.6'sı siyah ve yüzde 6.4'ü kırmızı iken yüzde 7.9'u diğer renklerdedir.