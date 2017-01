Türkiye Gazetesi

Rize'nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük yeraltı metal madeni olan Çayeli Bakır İşletmeleri'nde, yeni rezerv bulunamadı. 23 yıllık maden işletmesi 2021 yılında kapanacak.

Kanadalı First Quantum Minerals şirketine bağlı olan Çayeli Bakır İşletmeleri'nin (ÇBİ) Genel Müdürü Ian Anderson, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Küresel ölçekte madencilik sektöründe yaşanan kriz sonrası bakır fiyatlarının yeniden ilgi gördüğünü ve yukarıya doğru hareket etmeye başladığını ifade eden Anderson, dolar artışının kendilerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Doların artışına bağlı olarak vergi yükümüzde arttı. Neredeyse ucu ucuna zarar etmeden yılı kapattık. ÇBİ'nin kar elde etmediği ilk yıl oldu. 2017 yılının daha iyi olmasını bekliyoruz. 2017 yılında 1.2 milyon ton ham cevher üretmeyi hedefliyoruz. ÇBİ rezervlerinin sonuna geliyor ve kapanma aşamasına yaklaşıyor. Madencilikte üretim süreçleri bizim açımızdan daha da zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla yapacağımız yatırımlar artacak ve ancak gelirler düşecek. Yer altı madenciliğinde cevherin sonuna yaklaştıkça bu çok normal. Gelirleriniz azalır, maliyetleriniz yükselir" dedi.



2021'DE KAPANIYOR



Madenin ne zaman kapanacağının metal fiyatları ile ilişkili olduğunu ifade eden Ian Anderson, mevcut metal fiyatlarına göre bu tarihin 2021 yılı olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Metal ve bakır fiyatları biraz yükselirse madenin ömrü uzayabilir. Maden ömrü ile metal fiyatları arasında ilişki var. Metal fiyatları düştükçe bizim işleyebileceğimiz karlılık oranı ve mevcut olan rezervin miktarı azalıyor. Fiyatlar artıkça düşük tenorlu cevherleri de işleyebiliyoruz. Maden ruhsat sahamız içerisinde yoğun bir cevher araması yapıldı. Bu kadar aramanın diğer maden sahalarında yapıldığını düşünmüyoruz. Neredeyse her taşın altına baktık. Ancak yeni rezerv bulamadık. Dolayısıyla mevcut metal fiyatları ve rezerv göz önüne alındığında madeni 2021 yılında kapatacağız."



İan Anderson, madenin kapanışından sonra yapılabileceklerle ilgili fizibilite çalışması başlattıklarını da sözlerine ekledi.



23 YILDA 21 MİLYON 500 BİN TON CEHVER ÇIKARILDI



1967 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rize'nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi'nde yaptığı sondaj ve araştırmalar sonucu bakır ve çinko rezervi olduğunu belirledi. 1992 yılında Kanadalı Inmet Madencilik bünyesinde kurulan Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) bölgede maden geliştirme ve tesis yapımı için çalışma başlattı. ÇBİ, 1994 yılında ilk kez bakır ve çinko konsantre üretimine başladı. 500 dolayında çalışanı ile yıllık ortalama 1 milyon ton bakır ve çinko rezervi çıkarılan madende 6 kilometre yol ağı ile yerin 600 metre altına inildi. 2013 yılında Kanadalı First Quantum Minerals şirketine devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri'nde 23 yılda yaklaşık 21 milyon 500 bin ton maden rezervi çıkarıldı.