Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin fiyatlarına 7 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 5,19 liradan 5,26 liraya, Ankara’da 5,23 liradan 5,30 liraya, İzmir’de ise 5,21 liradan 5,28 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.