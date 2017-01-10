Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzin fiyatlarına 7 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul’da 5,19 liradan 5,26 liraya, Ankara’da 5,23 liradan 5,30 liraya, İzmir’de ise 5,21 liradan 5,28 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine 7 kuruş zam geldi
10.01.2017 - 16:23 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı.
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436804 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/436804.aspx
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