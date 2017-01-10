Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar ilgili yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, köklü değişikliklerin haberini verdi. Yeni düzenlemeyle parsel bazlı imar tadilatına son veriliyor.

KAT SAYISINA STANDART GELİYOR

Buna göre, her mahallede binaların kaç katlı olacağı belirlenecek ve daha çok katlı bina dikmesine müsaade edilmeyecek. Böylece binaların kat sayısı için belirlenecek sınırlama çerçevesinde standart getirilmesi amaçlanıyor.

Bakan Özhaseki'nin konuyla ilgili olarak, "Parsel bazında bundan sonra imar tadilatı yapmayı nerdeyse yasaklıyoruz. Bir mahallede herkes belli bir emsalde inşaat hakkı kullanırken birisinin torpilli olarak gelip fazladan bir şey yapmasını engelleyecek metin hazırlıyoruz. Hali hazırdakiler için ise yapacak birşey yok, düzenleme geriye dönük işlemiyor" dedi.

NAKİT YERİNE ARSA DÖNEMİ

Öte yandan "rant vergisi" de düzenleme kapsamına girdi ve nakit yerine konut ya da arsa alınmasına yönelik çalışmalara başladı. Buna göre, müteahhitlerin nakit parasını yatırım amaçlı kullanabilmesi için yapılan düzenlemeyle elde edilecek gelir kentsel dönüşüme aktarılacak.

'MUHALEFET PARTİLERİNE GÖNDERDİM'

Gelirin büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bakanlık arasında paylaştırılmasının planlandığını anlatan Özhaseki, kentsel dönüşüme kaynak aktarılmasının planlandığını ifade etti.

Özhaseki, taslağın CHP ve MHP'ye de gönderdiğini belirtti.

Kaynak: Sabah