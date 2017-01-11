Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016’yı “yerli ve yenilenebilir enerjide hedefe ulaşılan bir yıl oldu” diye değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl tüm yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını yüzde 46’dan yüzde 49,3’e çıkararak rekor kırdıklarını söyleyen Bakan Albayrak, “Bu artışı sağlarken, doğalgazın elektrik üretimindeki payını da azalttık. Hem enerji üretimimizi artırdık hem de enerji üretiminin cari açık üzerindeki yükünü hafiflettik. Hedefimizi ‘daha çok yerli, daha çok yenilenebilir’ olarak nitelendirdik. Getirdiğimiz desteklerle 2015 yılına göre yerli kömürden elektrik üretimimizi 36 bin 180 GWH’den 44 bin 586 GWh’ye çıkardık. Yerli kömürden elektrik üretimimizi bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artırmış olduk. 2017’nin bu anlamda 2016’dan daha iyi bir yıl olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

14 YILDA DEV ARTIŞ

Türkiye’nin elektrik ihtiyacının düşük olduğu dönemlerde sadece barajların üretimin büyük bölümünü karşıladığını, bugün ise her alanda büyüyen Türkiye’nin elektrik ihtiyacının da üretiminin de katlandığını söyleyen Albayrak, “Sadece son 14 yılda, 123 bin GWh düzeyinde elektrik üreten bir seviyeden, 272 bin GWh’in üzerinde bir üretim büyüklüğüne geldik. İşte elektrik üretiminde son 14 yılda, 2 katından fazla bir artışa ulaşılırken, yerli kaynaklardan üretimin payındaki artış, ithal kaynakların payındaki artıştan daha fazla oldu” diye konuştu. Albayrak şunları söyledi: Öte yandan cari açığımıza en çok etki eden, ithal enerji kaynaklarımızın başında gelen doğalgazın elektrik üretimindeki payını düşürdük. 2016 yılında doğalgazdan üretilen elektrik üretimini yüzde 10’dan fazla düşürdük. Hem elektrik üretimimizi artırdık, hem de elektrik üretiminde doğalgazın payını azaltarak, enerji üretimimizin cari açık üzerindeki etkisini azaltmış olduk.

Rüzgâr ve güneşte dev adım

Kömürde hedeflenen artışa benzer bir artışı, yenilenebilir enerjide sağladıklarını, geçen yıl rüzgâr, güneş, biokütle, jeotermal gibi kaynakların payını yüzde 31 oranında artırdıklarını anlatan Berat Albayrak, hedeflerini şöyle anlattı: Bu yıl, hem rüzgarda hem de güneşte yapısal bir dönüşüm hedefliyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimini yerli teknolojilerle sağlamak istiyoruz. Yerli stratejimizin diğer ayağını yerli kömürümüz oluşturuyor.Avrupa’nın 2024 ve sonrası için öngördüğü emisyon değerlerinin çok altında çevreci kriterlerle hayata geçireceğimiz projelerle enerji maliyetimizi düşürüp yerli kaynakları öne çıkaracağız.