Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bölgenin en önemli ekonomilerinden biri olduğuna dikkat çeken Aweidha “Suudi Arabistan’la iş birliği sonrasında tüm Körfez ülkeleri Türkiye’ye yatırım yapmaya yöneldi. Ben de bir rapor hazırladım ve önümüzdeki dönemde Körfez ülkelerinden Türkiye’ye ciddi bir yatırım akışının olacağını düşünüyorum. Yatırımlar Suudi Arabistan’ın öncülüğünde Katar ve BAE tarafından yapılacak. Bu ülkelerle Türkiye arasında politik iş birliği de gelişiyor. Bu yatırımların aynı zamanda kurdaki düşüşe bağlı kayıpları da telafi edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.