Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cari işlemler açığı, 2016 yılının Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, 2015 yılının Kasım ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 651 milyon dolar oldu.Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 199 milyon dolar azalarak 2 milyar 888 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 292 milyon dolar azalarak 1 milyar 2 milyon dolara geriledi.



Parasal olmayan altın kaleminde, Kasım 2015'te 131 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 141 milyon dolar net ihracat kaydedildi. Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 209 milyon dolar azalarak 1 milyar 295 milyon dolara, seyahat giderleri de 113 milyon dolar azalarak 340 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi açığı, Kasım 2015 ayına göre 176 milyon dolar azalarak 476 milyon dolara düştü. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 203 milyon dolar azalarak 407 milyon dolar oldu.

Finans hesabı



Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 250 milyon dolar artarak 444 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 693 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 504 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 814 milyon dolar net satım yaptıkları görüldü. Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 513 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 500 milyon dolar tutarında net borçlanma gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminde 1 milyar 4 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 784 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 1.224 milyon dolar tutarında net artış kaydedildi.Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 125 milyon dolar ve 669 milyon dolar net kullanım gerçekleştirildi. Resmi rezervler 788 milyon dolar azaldı.