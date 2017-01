Türkiye Gazetesi

TACA İnşaat ile DFZPA arasındaki anlaşma, 29 Aralık 2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Cibuti – Türkiye İş Forumu’nda imzalandı. Konumu ile stratejik öneme sahip olan ve bölgede denizlere ulaşımı olmayan ülkeler için Doğu Afrika’da güvenli tek liman ülkesi sayılan Cibuti Cumhuriyeti’nin liman ve serbest bölge işletmelerinin düzenleyici kuruluşu olan “Djibouti Ports and Free Zone Authority” (DFZPA) inşa edilecek 5 yıldızlı otel için TACA İnşaat’ı seçti.



Anlaşma, Cibuti’de İmzalandı

DFZPA ile TACA İnşaat arasındaki Mühendislik, Tedarik ve İnşaat Sözleşmesi (EPC Contract) 29 Aralık 2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katılımıyla düzenlenen Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu (DEİK) Cibuti – Türkiye İş Forumu’nda imzalandı. Sözleşme kapsamında otelin sahibi, ülkenin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DFZPA olacak.



Tayyar Akkurt: “Tasarımından inşasına kadar oteldeki her şey, Türk menşeili olacak”

DFZPA ile atılan imzayı değerlendiren TACA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Tayyar Akkurt, şunları dile getirdi: “Batı Afrika’nın Hint Okyanusu’na açılan kapısı Cibuti Cumhuriyeti’nin en önemli yatırımcısı DFZPA tarafından tercih edilmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Cibuti Cumhuriyeti, son birkaç yıldır %7 gibi biri büyüme oranına sahip. Mevcut potansiyel doğrultusunda bir yıldır bu bölgede proje geliştirebilmek için çalışıyoruz. Bugün, çalışmalarımızın meyvesini aldık diyebiliriz, imzaladığımız sözleşme ile Türkiye dışındaki ofislerimize bir yenisini ekliyoruz. İnanıyoruz ki Avrupa – Asya aksındaki en güvenli limanlardan biri olmasının yanı sıra Trans Afrika Demir Yolu’nun hayata geçmesi ile Cibuti Cumhuriyeti’nin stratejik önemi artacak. İnşa edeceğimiz otel, Cibuti Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerimizin ilk adımını simgeliyor. Otelin tasarımından teslimine kadar hemen her şeyi TACA İnşaat yönetecek. Dolayısıyla inşaat kapsamındaki malzemelerin %90, hatta %95’i Türk menşeili olacak. Bu sayede özellikle Afrika Pazarı’na girmek isteyen Türk üreticiler için önemli bir fırsat oluşturmuş olacağız. TACA İnşaat olarak Türk müteahhitlerinin gittikleri pazarlarda Türk mal ve hizmetlerini kullanmaya başladıkça özellikle başta cari açık olmak üzere birçok pazar kaynaklı problemleri aşabileceğimize inanıyoruz.”



TACA İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Deha Türkel ise, Cibuti Serbest Bölge ve Limanlar Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Ömer Hadi ile 1 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar bugün meyvesini verdi. TACA İnşaat olarak inanıyoruz ki burada gördüğümüz teveccüh ile bu otel projesi bir başlangıç olacak dedi. Deha Türkel bölgede pek çok önemli projeye de imza atmayı hedeflediklerinin altını çizdi.



Amerika’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Doğu’dan Arap Yarımadası’na kadar birçok ülkedeki müteahhitlik faaliyetleriyle 2012 – 2014 yılları arasında Engineering News Record (ENR) Listesi’ne adını yazdıran, son olarak Antalya’daki 120 metrelik Expo Kulesi ile 5 bin kişilik oturma kapasitesine sahip Expo Kongre Merkezi’ni inşa eden TACA İnşaat, Cibuti’nin ardından Afrika Kıtası’nda yeni taahhüt projelerine ilişkin fırsatları araştırıyor.