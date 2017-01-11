Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının gram fiyatı, serbest piyasada, özellikle dolar kurundaki yükselişin etkisiyle son 5 gündür yükseliş trendinde hareket ederek rekor tazeliyor. Dün yüzde 2,7 artışla günü 145,0 liradan tamamlayan gram altın bugün 148,9 lira ile tarihi zirvesini gördü.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, 147,4 lira seviyesinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 243, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yelen'ın yarın yapacağı konuşma öncesinde sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Ons altın dün yüzde 0,38 artışla günü 1.187,1 dolardan tamamlamasının ardından 1.188,3 dolardan işlem görüyor.