Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

n11'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de perakende sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2015 yılı net satış rakamlarına göre değerlendirilen araştırmada n11.com, 2015 yıl sonu 1 milyar lira ticaret hacmiyle "Perakendenin 100 Devi" arasında 21. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11.com Genel Müdürü Won Yong Jo, kuruluşundan bu yana geçen 3,5 seneyi aşkın zaman zarfında n11.com'un KOBİ'lere güçlü bir e-ticaret kanalı sunarak hızlı ve istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Won Yong Jo, "E-perakendenin toplam perakende sektörü içerisinde alacağı pay ve gelirlerin, dolayısıyla hem iş ortağımız olan marka ve mağazaların hem de bizim karlılığımızın artması kaçınılmaz. Listede cirosu 1 milyar lira ve üzerinde bulunan ilk 21 şirket arasına girerek sektördeki şeffaflığımızı ve gücümüzü bir kez daha gösterdik. Platformumuzda bulunan işletmelerin n11.com'un sağladığı e-ticaret deneyimi ve sunulan katma değerlerden faydalanarak 2015 yılı içerisinde ulaştıkları 1 milyar liralık ticaret hacmi, n11.com'un ekonomiye kazandırdığı, özellikle KOBİ ağırlıklı üreticilerin cirosudur. Önümüzdeki dönemde de KOBİ'leri, bu sayede de e-ticareti büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.