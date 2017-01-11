Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ve euronun hızlı yükselişi devam ediyor. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışması hızlanan dolar/TL, 3,94'e çıkarak tarihi zirveyi yeniledi. Euro/TL de 4,11'i aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro dün tarihte ilk kez 4 lira seviyesini aşmıştı. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, olası düşüşlerde 3,7950 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini belirtiyordu.



DÜNKÜ DOLAR/EURO FİYATLARI



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7770 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 3,9940 lira olmuştu.

MERKEZ'İN HAMLESİ YETMEDİ

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı önlemler sonrası dolar bir ara 3,75'in altını görse de yukarı yönlü trendi frenlemeye yetmedi. Merkez Bankası "Piyasaları yakından izliyoruz, gerekirse önlem alırız" mesajı verdi.



Piyasalar, 24 Ocak'ta yılın ilk faiz toplantısını yapacak Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını merak ediyor. Yükselişi süren kura karşı Merkez'in faiz artırmakta zorlanabileceği endişesi dolarda yukarı yönlü hareketi tetikliyor.



Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihi yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile siyasi ve hem jeopolitik gelişmeler hem de iç güvenlik riskleri kurdaki yönü etkiliyor.





TL 10 GÜNDE YÜZDE 9 ERİDİ



Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülkelerden negatif ayrışması yılın ilk günlerinde belirginleşti. Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 9'u aştı.



DOLARIN KÜRESEL SEYRİ



Donald Trump'ın başkan seçilmesi sonrası doların global olarak güçlenmesinde ise zayıflama işaretleri görülüyor. Doların başlıca altı para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 102,18'e çıktı. Dolar endeksi 3 Ocak'ta 103,82 ile 4 yılın zirvesini görmüştü. Endeks geçtiğimiz hafta ise 101,30 seviyesine kadar düşmüştü.



Son günlerde dolar endeksindeki aşağı yönlü harekete karşın Türk Lirası'nda yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.





Son günlerde dolar endeksindeki aşağı yönlü harekete karşın Türk Lirası'nda yukarı yönlü seyir dikkat çekiyor.



Dolar neden yükseliyor? (Dolarda hızlı yükselişin 4 nedeni)



Dolar, 3,90'ı aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Dolardaki hızlı yükselişin altında dört etken yatıyor. Peki doların hızlı yükselişi altında yatan bu dört etken ne?

Piyasalarda yılbaşından bu yana baş döndüren hareketler yaşanıyor.

Yeni yıla hızlı yükselişle giren dolar 3,90'ı aşarak rekorunu yeniledi. Dolardaki sert hareketin altında dört neden yatıyor.

Merkez Bankası dün likiditeye yönelik önlemler açıklasa da kurdaki hareketi frenleyemedi. TL'deki hızlı erime sonrasında Merkez Bankası piyasalara "yakından izliyoruz, gerekli önlemi alırız" mesajı verdi. Kurdaki hızlı yükselişin ardından 24 Ocak'ta faiz toplantısında Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı yakından izlenecek. Piyasalar Merkez'in faiz artışı konusunda elinin rahat olmayabileceği endişesi taşıyor. Merkez'in hamleleri piyasaların radarında olacak.

ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl faizlerde daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi gelişen ülkelere yönelik baskı yaşatıyor. Her ne kadar diğer gelişmekte olan ülkelerde etki sert hissedilmese de, TL'deki değer kaybının arkasında bu neden de yatıyor. Yeni başkan Donald Trump'ın politikalarının 20 Ocak'ta netleşmesinin ardından Fed'in marttaki toplantısında faiz artışı gerçekleşebilir.

Piyasalar siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor. Anayasa değişiklik paketi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor. Maddelerin görüşüldüğü pakete ilişkin gelişmeler ve buradan gelecek haberler piyasaların yakın takibinde. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler kurda etkili oluyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 27 Ocak tarihinde açıklayacağı kararında Türkiye'nin notunu indirebileceği endişesi kuru baskılıyor. Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in değerlendirme tarihinin yaklaşması tedirginlik yaşatıyor.

YÜZDE 9'DAN FAZLA ERİDİ



Türk Lirası, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi son günlerde aşağı yönlü hareket ediyor. Gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışan Türk Lirası ise yükselişte.

PİYASA TURU: Kurun ateşi sönmüyor, gözler Merkez Bankası'nda



18:25

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'de ciddi bir kur riski olduğunu söyleyerek bir sonraki değerlendirmenin 5 Mayıs 2017'de yapılacağını duyurdu.

18:15

Günlük kaybı yüzde 3,8'e ulaşan Dolar/TL, 3,94'ün üzerine çıktıktan hemen sonra 3,92 seviyesine geriledi.

18:10

BIST 100 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 77 bin 666 puandan tamamladı

18:08

Dolar/TL,3,92'nin, Euro/TL, 4,11'in üzerinde

17:34

Türk lirasındaki günlük değer kaybı yüzde 3,1 oldu.

17:30



Dolardan yeni rekor geldi: 3,9074

17:08



Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'leri 14 baz puan artarak 300 baz puanın üzerine çıktı

16:25



Tahvil fazileri rekor seviyede

Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizleri 36 baz puan sıçrayarak yüzde 11,86'ya çıktı ve tarihi rekorunu kırdı.

UBS stratejisti Manik Narain ise Brezilya, Rusya ve endonezya gibi ülkelerde hala daha iyi getiriler olduğunu ve lirnın değer kaybına karşı hedge etmenin maliyetinin de getirileri azalttığını söyledi.

15:35



Anadolubank/Atakan: Önümüzdeki birkaç ay içerisinde faiz artışı kaçınılmaz gözüküyor

Anadolubank Hazine Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Recep Atakan kurdaki yükseliş üzerine Bloomberg HT canlı yayınında Ceren Dilekçi'nin sorularını yanıtladı. Atakan, Ya MB öncü davranıp kur atağını engellemek için ben faiz artırımı yapabiliyorum mesajı verecek ya da kur geçişkenliği nedeniyle önümüzdeki aylarda yüzde 8,50'lerdeki enflasyon 9,5-10 seviyelerine geldikçe MB'nin yeniden doğal olarak faiz artırma zorunluluğu doğacak. Yani önümüzdeki dönemde birkaç ay içerisinde faiz artışı kaçınılmaz gibi gözüküyor" dedi.

"Tarihi günlerden geçiyoruz. Eylül-Aralık arası dönem ve Ocak'tan sonraki dönem iki farklı karakter gibi duruyor. Yıl başından bu yana TL'de çok şiddetli bir değer kaybı söz konusu. Merkez Bankası'ndan piyasalar hareket bekleniyor. Bu hamleler geciktikçe de kur beslenmeye devam ediyor." diyen Atakan, kurdaki yükselişin arka planını şu ifadelerle açıkladı:

"Yükselişin temelinde tipik bir arz talep dengesi sıkıntısı var. Döviz talep edenlerle dövizi satmak isteyenler arasında oluşan oynaklığın çok yüksek olması sebebiyle bir dengesizlik oluşmuş durumda.

Daha önümüzdeki ayları ödemelerini yerine getirmek için çoğu taahhüt sahibinin, borçlunun döviz taleplerini erkene çektiklerini görüyoruz. Yılın son çeyreğinde kur artsa da bir miktar döviz arzı vardı. Bir kısmı kamu kaynaklı bir kısmı kurun aşırı hareket etmemesinden kaynaklı günlük piyasa hareketlerinden bir likidite vardı. Özellikle Ocak başından bu yana piyasadaki likidite kaybolmuş durumda. Bu likidite kaybı alım satım alımında, Merkez Bankası kararları ile oluşan likidite farklı bir konu

Bu da özellikle Türkiye piyasasının kapalı olduğu dönemlerde gelen TL satış döviz alış talebinin yaşattığı günlük yüzde 1-2 volatiliteyle bir çok yatırımcıyı korkulu bir yatırım psikolojisine getirdi, yatırım talebini öne çekme güdüsünü öne getirdi. Bugün birçok yatırımcı ya da döviz borcu olanların dönüp 3,50-3,60'lara kadar olan seviyelerde sormadıkları soruları şimdi sorduklarını görüyoruz.

Artık döviz alalım mı şeklinde garip garip fiyatlarla tahminler yapılıyor ve bu tahminlerin hepsi de bir ay önce imkansız denilen seviyeler şimdi gözükünce yapılan spekülatif tahminlerin hepsi de olasılık dahlinde gözüküp bu da talebi tetikliyor. Net olarak bir arz sıkıntısı var. Bunu MB'nin yapmayacağı, döviz satmayacağı da net olarak beklendiğinden faiz seviyelerinde yeni bir seviyeye gelinmeden arz-talep dengesinin yeniden kurulması zor gözüküyor" dedi.

Atakan, tüm önlemlere rağmen kurda yukarı hareketin devam etmesinin de Merkez Bankası önlemlerinin fayda etmediğini yansıttığını belirterek şu ifadelerde bulundu:

"MB'nin tek enstürmanı faiz değil. Temelde sorun sistemdeki likiditeden daha çok taahhütler. Dövizi borçlanmak yerine satın alma isteğinin öne çıkmış olması. Bankacılık sistemine 1,5 milyar dolar paranın gelmesi bankaları rahatlatıyor, düz piyasada önemli bir tedbir ancak mesele tek başına likiditenin artması değil.

MB elindeki tüm silahları kullanıyor fakat görünen o ki tüm bu önlem setine rağmen kurdaki atak ya da yukarı yönlü hareketlilik devam ettikçe bunların şimdilik fayda etmediğini gösteriyor."

Atakan'a göre tüm bu sebeplerden piyasada ortak görüşlerden biri yakın dönemde faizlerin artma eğilimine olacağı. Bu eğilim de iki şekilde olacak:

"Ya MB öncü davranıp kur atağını engellemek için ben faiz artırımı yapabiliyorum mesajı verecek ya da kur geçişkenliği nedeniyle önümüzdeki aylarda yüzde 8,50'lerdeki enflasyon 9,5-10 seviyelerine geldikçe MB'nin yeniden doğal olarak faiz artırma zorunluluğu doğacak.

Yani önümüzdeki dönemde birkaç ay içerisinde faiz artışı kaçınılmaz gibi gözüküyor. Bunu ya önceden yapıp piyasalara mesaj vermeyi tercih edecek ya da enflasyon sonrası yapıp enflasyona göre hareket ediyorum diyecek. Bu tercihi Merkez Bankası'na bıraktık, bekliyoruz."

14:55 Dolar/TL 3,89'u aştı

Bugün 3,90 atağından sonra gerileyen ve son üç işlem saatinde ağırlıklı ortalaması 3,85'e yakın gerçekleşen Dolar/TL az önce yeniden 3,89'u aştı.

Kur 3,8916'yı test etti. Euro/TL ise 4,0944'ü gördü. Benzer ortalama 4,0560'daydı.

14:50 Reuters: Suudi Arabistan, Hindistan ve Malezya'ya petrol ihracatını azalttı

Reuters'ta yer alan bir haberde Suudi Arabistan'ın OPEC ile anlaşması çerçevesinde Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki rafinerilerine Şubat dönemi için ham petrol tedariğini düşürdüğü ancak ihracatının çoğunu ikinci bir ay boyunca istikrarlı bir şekilde Asya'nın geri kalanında sabit tuttuğu belirtildi.

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco'nun Şubat dönemi boyunca Hint rafinerileri Reliance Industries ve Hindustan Mittal Energy Ltd'ye ve Malezya'nın Petronas'ına ağırlıklı olarak ağır ham petrol tedariğini azalttığı belirtildi.

Aramco'nun ayrıca yine aynı dönem için başka bir güneydoğu Asya alıcısına petrol sağlamayı düşürdüğü belirtildi. Bu kesintilerin, Avrupa ve ABD'deki büyük petrol şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın Şubat ayı hacimlerinde % 18'e varan kesintiyi gösterdiği anlamına geldiği bildirildi.

14:16 Borsa dolar bazında kriz seviyelerine indi

BIST 100 endeksi dolar bazında Nisan 2009'dan bu yana ilk kez 20 sentin altına inerek en düşük seviyeyi gördü.

14:00 Zayıf Türk Lirası, İspanya'da da kendini gösterdi

Garanti Bankası'nın ortağı İspanyol banka BBVA, TL ve pesodaki gerilemeyle yüzde 2,6 değer kaybetti.

13:25 TL varlıklarda gün ortası

Sabah saatlerinde tarihi rekorunu 3,8957'ye taşıyan Dolar/TL öğle saatlerinde 3,8464'te.

4,1106'yı gören Euro/TL 4,0490'da.

Sterlin/TL ise 4,7401'i gördükten sonra 4,6660'da.

Tarihte ilk kez 4'ü aşarak 4,0029'u gören döviz sepeti 3,9480'de.

BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını yüzde 0,40'la sınırlı değer kaybıyla 77 bin 82 puandan tamamladı.

12:03 İş Yatırım/Muammer Kömürcüoğlu: MB'nin beklentinin üstünde faiz artışına gitmesi gerekiyor

İş Yatırım ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Merkez Bankası'nın dünkü açıklaması önemliydi. Atılan adımların sınırlı etkisi olsa da Merkez Bankası bir nevi sözlü müdahalede bulundu. Önümüzdeki dönem adım atılabilir sinyali var... MB'nin kurun ateşini söndürmek için beklentinin üstünde faiz artışına gitmesi gerekiyor. Böyle birşey olursa ve Fitch'in kararını da atlatırsak Şubat ayı itibariyle kurdaki ateşin söndüğünü göreceğiz" yorumunu yaptı.

11:44 Timothy Ash: Asıl soru Merkez 24 Ocak'a kadar bekleyecek mi beklemeyecek mi?

Ekonomist Tim Ash twitter hesabı üzerinden Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ash, "Sanırım soru, TCMB'nin 24 Ocak'a kadar bekleyebilip bekleyemeceği, ya da faiz oranını artırabilecek mi yoksa faiz artırmaya mı zorlanacak" dedi.



Ash bir sonraki tweetinde, "Türkiye, 2014'te, erken ve kararlı biçimde hamle yapmaktaki başarısızlık hasar yaşatmıştı ve nihayetinde faiz oranlarını artırmak zorunda kalındığında çok daha yüksek faiz artışı yapılmasına neden olmuştu" dedi.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 24 Ocak'ta gerçekleşecek.

11:24 EIA: Yükselen fiyat ABD'de daha fazla petrol kuyusu açtıracak

Uluslararası Enerji Ajansı (EIA), sondaj şirketlerinin daha yüksek fiyat beklentisiyle daha fazla kuyu açmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Ajans bu nedenle ABD için 2017 petrol üretim beklentisini yükselttiğini bildirdi. 2017 üretiminin, bir önceki ay bu yıl için günlük 8.8 milyon varil olarak öngörülenden büyük bir artışla, günlük ortalama 9 milyon varil olacağı bildirildi. Ajansın 2017 için Ağustos'taki öngörüsü günlük 8.3 milyon varildi. EIA, geçen yıl ortalama 34 dolar olan petrol fiyatlarının bu yıl 53 dolara çıkacağını da kaydetti.

11:10 Finans Yatırım/Kanlı: Kurun tek bir çaresi vardır o da faizdir

Finans Yatırım Başekonomisti Burak Kanlı, Bloomberg HT Risk Yönetimi programı canlı yayınına telefonla bağlanarak Güzem Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Kanlı, "Kurun tek bir çaresi vardır o da faizdir" dedi.

Kanlı, "Türkiye'de geçmişte yaşanılan tecrübelerden mütevellit bir merkez bankası travması var. Ne zaman kurda değer kaybı başlasa insanlarda eyvah merkez bankası eskiden o acı şekilde tecrübe ettiğimiz şeyi yapacak ve kura dair alması gereken önlemleri almayacak endişesi oluşuyor. Kurun tek bir çaresi vardır o da faiz. Dolaylı yöntemlerin hiçbiri işe yaramaz. Günün sonunda piyasa beklentilerini kalıcı olarak olumluya çevirmek istiyorsanız faiz silahınızı kullanmak zorundasınız.

Merkez bankası dünkü hamlesiyle endişeleri daha da artırdı, insanlar yine geçmişte olduğu gibi MB yine zorunlu karşılıklarla likidite ile kura müdahale etmeye çalışıyor herhangi bir faiz artırımı yapmayacak endişesi oluştu. Dolayısıyla etkili olmadığı gibi endişeleri daha da artırdı" değerlendirmelerinde bulundu.

Kanlı, Yılmaz'ın "Önümüzdeki toplantıda bir karar gelir mi veya onun öncesinde bir toplantı yapılır mı? sorusu üzerine ise "Ek ara toplantı yapacaklarını düşünmüyorum. Bir yılda yapacağı toplantı sayısını azaltmak isteyen merkez bankası bu şekilde kurdaki finansal piyasadaki ani hareketlere tepki vermek istemiyor. Dolayısıyla 24 Ocak'ı bekleyeceklerini düşünüyorum" dedi.

10:33 Ünlü Portföy/Gülkan: Merkez Bankası asli görevini icra edeceğini beyan etmeli

Ünlü Portföy Genel Müdürü Murat Gülkan, 24 Ocak'ta Merkez Bankası'nın 6 ay önce yapılması gerekeni "daha yüksek mertebelerde" yapması gerektiğini söyledi.

"Merkez Bankası'nın beyaz bir sayfa açtığını beyan etmesi, yeni para politikası duruşunu komunike etmesi ve tekrar kredibilitesinin inşasının kalitatif yönüne de ağırlık vermesi lazım" diyen Gülkan, Merkez Bankası'nın fiyat istikrar hedefini gündeminin birinci noktasına aldığını ve enflasyondan feragat ederek büyümeye çalışmanın doğru olmadığını göstermesi gerektiğini söyledi.

09:55 HSBC Portföy Yönetimi/Aksoy: "Lira spekülatif saldırı altında"

HSBC Portföy Yönetimi Stratejisti İbrahim Aksoy, bu sabahki raporunu "Lira spekülatif saldırı altında" başlığıyla paylaştı.

Aksoy, "Raporumuzun başlığı ürkütücü gelebilir. Öncelikle spekülasyon kavramını tanımlayarak başlayalım. Finansta spekülasyon, bir varlık sınıfında fiyatların artacağı (azalacağı) beklentisiyle alım (satım) yapmak anlamına geliyor. Son günlerdeki kur hareketleri reel kesimin ya da bireylerin döviz ihtiyaçlarıyla açıklanamayacak hareketler. Lira, 8:36 itibariyle sene başından bu yana 8 işlem gününde dolar karşısında yüzde 8.6 değer kaybederek en fazla değer yitiren EM para birimi oldu. EM para birimlerinin oldukça önemli bir kısmının sene başından beri dolar karşısında değer kazandığını belirtelim. Büyüme, enflasyon, cari açık gibi makroekonomik dengelerde bozulma, yurtiçi siyasi risk algısının yüksek seyretmesi, Suriye kaynaklı jeopolitik riskler, güvenlik kaygıları lirayı kırılgan hale getiriyor. Fakat bu ortamda liranın spekülatif saldırı altında kalmasına neden olan, USDTRY’de uzun pozisyon alanların Merkez Bankası’nın lirayı korumak için kolay bir şekilde faiz artıramayabileceğini bilmesi. Bu da lirada hızlı yükselişler görülmesine neden oluyor. Merkez Bankası faiz artırmasa da dün liradaki zayıflığa karşı adım atmaya başladı." diyor.

09:30 Morgan Stanley Türkiye büyüme tahminlerini düşürdü

Morgan Stanley 2016-2018 yıllarına ilişkin Türkiye büyüme tahminlerini aşağı revize etti.

Morgan Stanley, 2016 yılı için Türkiye büyüme tahminini yüzde 2.7'den yüzde 2.2'ye, 2017 için yüzde 2.6'dan yüzde 2.3'e, 2018 için yüzde 2.4'ten yüzde 3.2'ye revize etti.

Dünya Bankası da benzer şekilde tahminlerini düşürmüştü

09:20 Trump'ın basın konferansı bekleniyor

Piyasaların gözü bugün bir taraftan Trump'ta olacak. Donald Trump'ın basın konferansı Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacak. Konferansta maliye ve dış ticaret politikalarına ilişkin detaylar takip edilecek.

Başkent Washington'da, Obama'nın başkanlık görevini Trump'a devredeceği devir teslim töreniyle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Trump, 200 milyon dolara mal olması tören protokolü ile 20 Ocak'ta ABD Kongre binasının önündeki beklenen yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geçecek

09:13 Tahvil piyasalarında neler oluyor?

Garanti Bankası Uluslararası Sermaye Piyasaları Uzmanı Yaprak Kastal, BloombergHT canlı yayınına telefonla bağlanarak dövizdeki yükseliş ve bono piyasasına yansımalarını değerlendirdi.

Kastal, "Dövizde bir süredir yükseliş trendine karşın bono piyasası nispeten daha sakin. Son iki haftadır ihale haftasına denk gelmesine karşın bono oldukça sakin bir şekilde karşılık verdi ve aşağı trendine devam etti. Yabancı ilgisi sürdü. Bu hafta yine Hazine ihalesi vardı ve ihale sonucu miktar olarak bakıldığında piyasa beklentisine paralel gerçekleşti, fiyat seviyesi olarak piyasadan çok daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Buradan da lokal bankaların ilgisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bundan sonraki süreçte dövizin bu hareketine paralel hareket beklemek mümkün olabilir. Bundan sonraki hareketi belirleyici olan MB politikaları olacak. Piyasadaki volatilite ve sağlıksız fiyat hareketine karşı hassas olduğunu gözlemliyoruz. Bugünkü hareketi sağlıksız olarak değerlendirdirip yeni bir hamle gelecek mi onu bekleyeceğiz dedi."

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11,45 valörde son işlem yüzde 11,50 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10,98, valörde son işlemde yüzde 10,99 seviyesinde gerçekleşti.

09:07 JP Morgan: TCMB 150-200 baz puan faiz artırmalı

JP Morgan, TCMB'nin aldığı tedbirlerin hiç birinin anlamlı bir piyasa etkisinin olmasının muhtemel görünmediğini bildirdi.

JP Morgan, diğer taraftan TCMB'nin son piyasa hareketlerinden duyduğu endişeleri dile getirmesinin Banka'nın önümüzdeki günlerde daha fazla adım atması olasılığını artırdığını belirtirken "Güven krizi daha da arttı. Kurda istikrarın sağlanması için 150-200 baz puan artırım gerektiğine inanıyoruz" dedi. Yatırım bankasına göre 50 baz puan gibi küçük bir faiz artırımı kurda değer kaybı trendini durdurmak için çok küçük ve çok geç olabilir.

09:03 Petrolde aşağı yönlü baskı devam ediyor

Yılın başında 58,35 dolar/varil seviyesine kadar yükselen brent petrol son dönemde Irak'ın Aralık ayında rekor seviyeye çıkan ham petrol ihracatı ve ABD'nin petrol üretiminin OPEC tarafından stokları düşürme çabalarına darbe vurabileceği endişeleriyle geri çekilme eğilimine girmişti.

Bu sabah fiyat 53,70 dolarda.

Ak Yatırım, "Brent petrolde beklentilerimiz dahilinde satış baskısı devam ediyor, 49-50 dolar aralığı görülebilir... 30 Kasım tarihli Viyana anlaşmasında petrol üretimini 210 bin varil kısacağını taahhüt eden Irak yönetiminin anlaşmaya uymadığını görüyoruz. Basra limanı petrol ihracat çıkışlarına bakıldığında Şubat ayında Aralık ayına göre 100 bin varil fazla petrolün dünya piyasalarına sürüleceği göze çarpıyor. Rusya’nın henüz üretim kısıntısına başlamadığı ve ABD’nin stratejik petrol rezervlerini (ABD’nin yaklaşık 160 günlük petrol ihtiyacını karşılayacak stok bulunuyor) tamamen doldurarak fazlasını ihraç etmeye başladığı dikkate alındığında fiyatlarda baskının devam edebileceğini öngörüyoruz. Son gelişmeler dikkate alındığında satışların 49-50 dolar aralığına dek sürebileceği, ancak artan Çin talebi dikkate alındığında bu seviyelerin alım fırsatı yaşatabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuyor.

Bugün 18:30’da ABD haftalık ham petrol stokları değişimi açıklanacak. Ham petrol stoklarında +930 bin varil, distile stoklarda +1,4 milyon varil, benzin stoklarında +2 milyon varil değişim bekleniyor.

08:38 Efektif faiz yüzde 8,31'de

TL 2016 sonuna göre yaklaşık yüzde 9 değer kaybederken efektif faiz oranı olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yatay seyrediyor:

02-01-2017 8.28000

03-01-2017 8.29000

04-01-2017 8.28000

05-01-2017 8.29000

06-01-2017 8.28000

09-01-2017 8.30000

10-01-2017 8.31000

8 Kasım'a göre ise 51 baz puan artış yaşandı.



08:34 Rekor sonrası geri çekilme gözleniyor

Son durumda döviz sepeti 3,9725'e kadar geri çekildi.

Dolar/TL 3,8544'e ve Euro/TL 4,0664'e çekildi.

Tacirler Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, "Siyasi belirsizlikler, jeopolitik riskler, Fed’in faiz artırımlarına hız vereceği yönündeki beklentiler, petrol fiyatlarında gözlemlenen yükselişin yaşattığı baskı, yükselen enflasyon, düşen turizm gelirleri ve buna bağlı olarak artması beklenen cari açık, sekteye uğrayan ekonomik büyüme ve tüm bu gelişmelerin yanında yurt içerisinde faizlerin artmayacağı beklentisi, TL varlıklar üzerinde baskı yaşatan en önemli unsurlar olarak sayılabilir. Kurlarda yaşanan sert yükselişin ardından TCMB dün bazı hamlelerde bulunarak piyasadaki hareketliliği dindirmeye çalıştı.

Bundan sonra gözler, 24 Ocak’ta gerçekleşecek olan PPK toplantısında olacak. Piyasadaki genel beklenti, TCMB’nin faiz konusunda gerekli adımı atmayacağı, ya da faiz hamlesinin kurun ateşini dindirme konusunda yetersiz kalacağı yönünde. TCMB’den bir hamle gelmediği müddetçe kurların istikrarlı bir geri çekilme gerçekleştirmesi şu an için zor görünüyor." ifadeleri yer aldı.

08:25 Dolar/TL 3,90 eşiğinde

Euro/TL 4,1106'yı gördü

Dolar/TL 3,8957'yi gördü.

Buna paralel olarak döviz sepeti tarihte ilk kez 4'ü aştı ve 4,0029'u gördü.

08:23 Dolar/TL 3,86'yı aştı

Dolar/TL 3,8623

08:17 Dolar/TL 3,83'ü aştı

Dolar/TL devam eden yukarı yönlü baskıyla 3,83'ü aştı.

Yeni rekor 3,8367

Euro/TL ise 4,0476'yı gördü.

Sterlin/TL ise 4,6654'ü test etti.

07:10 TL'de satış baskısı devam ediyor

Dolar/TL Asya işlemlerinde 3,8210'a kadar yükseldi. Son kotasyon 3,81'de.

Euro/TL ise 4,0310'u gördü ve şu an 4,0160'da.

Sterlin/TL 4,65'i test etti, 4,6330'da.

Dolar/TL, Salı günü açıklanan JOLTS açık iş verisinin ABD işgücü piyasasında istikrarlı bir büyüme olduğunu işaret etmesinin ardından akşam saatlerinde tekrar yükselişe geçerek 3,7971'e kadar yükselmişti.

Dün gelişen piyasalar ETF'i yüzde 0,58 yükselirken Türkiye ETF'i yüzde 2,02 düşmüş BIST100 ise yatay kalmıştı.