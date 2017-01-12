Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Yabancı tur operatörlerinden gelen olumlu sinyaller bu yıl için beklentileri yükseltti. Rusya ile Türkiye arasında buzların erimesi ve karşılıklı jestler zor bir yıl geçiren turizmciler için umut oldu. Bu yıl içinde pek çok pazarda geçen yıl yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağını umut eden sektör, özellikle Rusya pazarından ümitli. Rusya ile sağlanan barış ortamı Türkiye’nin yüzünü en büyük pazar olan Rusya pazarına tekrar çevirmesine neden oldu. Bu durum Rus turist akışında ciddi yükseliş sağlarken; 2015 yılı rakamı olan 3,5 milyon Rus turistin 2017’de tekrar gelmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Kültür ve Turizm Bakanlığı yabancı tur operatörleriyle yaptığı görüşmelerde önemli tespitler yapıldı. Kriz sonrası yabancı tur operatörlerinin yaptığı araştırmalarda dikkat çekici veriler elde edildi. Yapılan araştırmalarda geçen yıl Türkiye’ye gelmeyen turistlerin bir kısmı hiç seyahate çıkmazken; büyük bir kısmı ise alternatif pazarlara yöneldi. Türkiye’ye daha önce gelen ve hizmet kalitesini gören sonra başka ülkelere giden turistlerin iki ülkeyi karşılaştırdıklarında Türkiye’nin farkını fark ettikleri ve sonraki tatillerinde tercihlerini yine Türkiye lehine kullandıkları ortaya çıktı.