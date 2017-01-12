Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 1,5 yılda yaptığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi.

İstanbul’daki Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirilen test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin “Bugün 15 GHz bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Turkcell olarak bir yandan 4.5G’de Türkiye’de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken bir yandan da bugün gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek” şeklinde konuştu. Türkiye’de gerçekleştirilen ilk 5G testi ile ilgili Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem de şunları söyledi: Ericsson olarak 5G’de Turkcell ile yaklaşık 1,5 yıldır 5G teknolojilerini geliştirmek için stratejik iş birliği yapıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk 5G testi de bu çalışmaların bir sonucu aslında.