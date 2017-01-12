Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye 2 trilyon dolar fon büyüklüğünde uluslararası bir yatırım şirketinin radarında. Dünyada 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteren yatırım şirketi National Standard Finance, gelecek dört yıl içinde Türkiye’ye 20 milyar dolar yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, kurulacak yeni bir fon aracılığıyla yabancı yatırım çekecek. İlk etapta Suudi arabistan ve Kuzey Amerika kaynaklı kurumsal sermayenin kaynak aktaracağı Türk - Körfez Fonu, Türkiye’de çeşitli projelere finansman sağlayacak.

Fon ayrıca ikili ticari ilişkileri de destekleyecek. Fonun kurulmasına ön ayak olan National Standard Finance Yönetim Kurulu Başkanı Russell Duke ayrıntıları NTV televizyonuna şöyle anlattı:

“Bu yeni yatırım planının içinde hem kurumsal sermaye, hem de Suudi Arabistan ve Türkiye arasında ikili ekonomik anlaşmalar olacak. Şimdilik sadece Suudi Arabistan ve Kuzey Amerika kurumsal sermayesi var. Ancak yatırım planları netleşip başarıya ulaştıkça diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri de dahil olabilir. İşin, Türkiye’nin dış ticaret açığına katkıda bulunacak mal ve hizmet alışverişini içeren ticari bir yanı da var ki, bunu da çok önemsiyoruz.”

FIRSATLAR ÇOK

Türk - Körfez Fonu’nun önümüzdeki birkaç yılda Türkiye’ye ciddi bir kaynak girişi sağlaması bekleniyor. Duke, “Hâlâ üzerinde çalışmalar devam etmekle birlikte 4 yılda 20 milyar dolarlık bir kaynaktan söz ediyoruz. Finansal hizmetler, altyapı, enerji, emlak, tarım gibi sektörlere yatırımlar planlanıyor. Ne zaman ve ne kadar fon sağlanacağı projelerin hazır olma durumuna göre değişebilir” açıklamasını yaptı.

Russel Duke, Türkiye’ye yatırım yapmaya neden şimdi karar verdiklerine ilişkin ise şöyle konuştu:

“Türkiye’deki fırsatların farkındayız ve burada daha aktif olma kararı aldık. Türk Lirası’ndaki değer kaybı kısa vadede yabancı yatırımcı için büyük fırsat sunuyor, ancak uzun vadede TL’nin istikrara kavuşmasını ve değerlenmesini bekliyoruz ki bu Türkiye’deki yatırımlarımızı da olumlu etkileyecek. Ayrıca Trump yönetimi ve Erdoğan başkanlığında ABD - Türkiye ilişkilerinin daha da gelişmesini bekliyoruz. Türkiye’nin uzun vadeli siyasi ve ekonomik istikrarı bölge için, bölgenin istikrarı da dünya ekonomisi için son derece önemli. Biz buna doğrudan yabancı yatırım ve kurumsal fonlama ile katkıda bulunmak istiyoruz.”