Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 1 Ocak-31 Aralık 2016'da KDV hariç 7 milyar 328 milyon 800 bin 613 lira değerinde satış yaptı. Geçen yıl 10 bin 53 adet ve brüt 1 milyon 453 bin 396 metrekarelik bağımsız bölüm satışına imza atan şirket, 2016'nın aralık ayında ise bin 227 bağımsız bölüm ile KDV hariç 1 milyar 141 milyon 294 bin 844 liralık satış gerçekleştirdi.



- 2017'de 8 milyar liralık satış hedefi

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2015 yılı aralık ayında 2016 yılı için 7,6 milyar lira satış değeri, 1,5 milyon metrekare satılabilir alan büyüklüğü ve 11 bin bağımsız bölüm satışı hedefleri olduğunu anımsattı. Geçen yılın Türkiye ve ülke ekonomisi için birçok açıdan zor bir yıl olduğunu belirten Kurum, "Tüm bu zorlukların içerisinde Emlak Konut GYO olarak ülkemize olan güvenimiz artarak sürdü. Bugün itibarıyla açıkladığımız rakamlarda da görüldüğü üzere hedeflerimizi büyük ölçüde tutturma başarısını gösterdik." ifadelerini kullandı.



Kurum, 2016 yıl sonu verileri dikkate alındığında, toplam satış değerinde yüzde 96, satılabilir alan büyüklüğünde yüzde 97, bağımsız bölüm satışında yüzde 91 düzeyinde hedeflerine ulaştıklarını bildirdi. Kurum, 2017 yılı hedeflerine ilişkin şunları kaydetti: "Ülkemize ve insanımıza güveniyor, üretmeye aralıksız devam ediyoruz. Türkiye'de daha yapılacak çok iş ve kat edilecek çok yol olduğunu düşünüyoruz. 2016'daki bu başarıyı 2017 yılında da İstanbul ve Anadolu'nun çeşitli illerinde projeler geliştireceğimiz ve yeni arsa alımları ve yeni ihalelerle sürdüreceğiz. 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz 7,3 milyar liralık satışı 2017'de biraz daha ileriye taşıyarak 8 milyar lira seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 2017 yılı içerisinde 1 milyon 279 bin 513 metrekare satış hedefiyle toplamda 9 bin 900 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz."