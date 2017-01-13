Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, ekonomik darbe heveslilerinin döviz oyununu seyrederken, 2 trilyon dolarlık ABD’li fon yöneticisi, Türk fonlarına yatırım yapmaya geldi. Doların düşeceğini, Türkiye’de 4 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapacaklarını, bu yatırımın başarısına göre de yatırım miktarını artıracaklarını söyleyen National Standard Finance Genel Müdürü Russell Duke, “Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye, Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacak. Türkiye 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız Türk lirasının değer kazanmasına yardım edecek” dedi. 4 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, ilk aşamada elde edecekleri başarıya göre finansman miktarının giderek artabileceğini söyleyen Duke, “Türk ortağımız ile yatırım anlaşmasını imzaladık. Şimdiye kadar 70’in üzerinde ülkenin hükümetlerine çeşitli seviyelerde danışmanlık ve finansal aracılık yaptık. Türk-Körfez Fonu kapsamında Türkiye’ye sunulacak yatırım, ticaret ve finansman fırsatları ile cari açık ve döviz kuru sorunlarının çözümüne katkı sağlamayı planlıyoruz. Türkiye’deki projeleri ABD, Orta Doğu ve Avrupa’daki yatırım şirketleriyle buluşturmayı planlıyoruz. Yaptıklarımız TL’yi destekleyecek, Batılı şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaparken daha rahat olmasını sağlayacak” dedi.

Trump, Türkiye’ye daha iyi gelecek

-Türkiye’ye yatırım kararında Körfez ülkelerindeki operasyonların son yıllarda hızla artmasının yanı sıra ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik beklentilerin etkili olduğunu söyleyen Duke, “Trump yönetimiyle değişen politikaların, ABD-Türkiye arasındaki politik ilişkileri iyileştireceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin istikrar kazanmasına yardımcı olmakta jeopolitik ve stratejik fayda görüyoruz” dedi.

Dolar, 3,40 TL seviyesine iner

Türkiye’de döviz piyasasındaki dalgalanmaların yabancı yatırımcı için endişe değil fırsat kaynağı olarak görüldüğünü söyleyen Russel Duke, “Evet, 1-2 ay için fırsat. Çünkü dolar üzerinden yaptığımız yatırımın değeri uzun vadede TL ile birlikte yükselecek” diye konuştu. Duke, doların hemen değil ama 3-6 ay içerisinde kademeli olarak değer kaybedeceğini, doların 3,40 TL seviyesine döneceğini, bu trendin de 18 ay kadar sürebileceğini ifade etti.

TL güçlenecek Türkiye büyüyecek

ING Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden Houte, Türk lirasının (TL) uzun vadede mevcut baskı seviyelerinden çıkarak biraz daha güçleneceğine inandığını ifade ederek, “Türkiye hâlâ yüksek büyüme potansiyelli, yapısal olarak dinamik bir ekonomiye sahip” dedi. Peter Vanden Houte, TL’nin değer kaybetmesinde Trump ekonomisindeki belirsizlik, cari açık ve gelişmekte olan ülkelerden çıkan sermayenin etkili olduğunu belirterek, “Savaş bölgesine yakınlık da risk olarak değerlendiriliyor. Darbe girişimi siyasi istikrar konusunda sorular ortaya çıkardı. Bu da zayıflamada etkili ama TL’deki oynaklığın kısa vadeli olması muhtemel. Merkez Bankası faiz yükseltmeli ama bu defa büyümenin olumsuza dönüşme riski var. Bugün durum zor olsa da Türkiye yüksek büyüme potansiyeli ile dinamik bir ekonomiye sahip” diye konuştu.