Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yatırım yapan yabancıların Türk vatandaşı olmasının önü açıldı. Yapılan düzenleme ile en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren yabancılar ile 1 milyon lira konut ve benzeri taşınmaz alan yabancılar Türk vatandaşı olabilecek.

“Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmî Gazete’nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, yönetmeliğin “Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler” başlıklı 20. maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, en az 2 milyon Amerikan doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen veya en az 1 milyon dolar tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartı ile satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yabancılar, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek. Ayrıca en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, en az 3 milyon dolar tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartı ile Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca ve en az 3 milyon dolar tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartı ile satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yabancılara da yine Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk vatandaşlığı verilebilecek. Parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacak.

7 bin kişi konut hesabı açtırdı

Ev sahibi olmayanların konut alımlarına destek için başlatılan “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulaması kapsamında son 4 aylık sürede biriken para 28 milyon liraya ulaştı. İlk defa kendi evini alacaklara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca ayrılan ödenek üzerinden 15 bin liraya kadar devlet katkısı sağlanmasını içeren destek, 26 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. “Konut Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulamasının başladığı tarihten bu yana geçen 4 aylık sürede 7 bin vatandaş konut hesabı açtırırken 11 bankada açılan hesaplarda biriken para ise 28 milyon liraya ulaştı.

Ev almadan önce betona soracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Betonda Elektronik Denetim (e-beton) sistemini 81 ilde uygulamaya hazırlanıyor. Hâlihazırda Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce’de pilot olarak uygulanan çalışmada konut daha inşaat aşamasındayken betonun içine çipler yerleştirilecek. Çipler sayesinde betonun kırımının ne zaman yapıldığı, hangi kalitede döküm yapıldığı, hangi mühendis tarafından kontrol edildiği, hangi laboratuvarda beton kalitesi denetimi yapıldığı elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Sistemin e-devlete entegre edilmesiyle birlikte vatandaş almayı düşündüğü evin beton kalitesini internetten öğrenebilecek.