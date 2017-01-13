Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazminatında üzerinde çalışılan yeni sisteme yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Bakan Müezzinoğlu “Kıdem tazminatı işçimizin alın teri ve hakkıdır. Bu alın terini koruyan, güvenceye alan, hakkaniyetli, sürdürülebilir, geliştirilebilir, emniyetli bir sistemi yine paydaşlarımızla beraber oturacak, konuşacak, çalışacağız. Yüzde 100 hemfikir olmayı arzu ederim ama şunu bilin ki yüzde 70’i yakaladığım an Türkiye Büyük Millet Meclisine onu getireceğim” dedi.

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile Yol-İş Sendikası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Bakan Müezzinoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Arabuluculuk sistemiyle ilgili yapılan çalışmalara değinen Müezzinoğlu “İnşallah bu anayasa görüşmeleri sonrası TBMM’ye onu da getireceğiz” ifadelerini kullandı. İşçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların doğal olarak olabileceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu “Ama bu süreçte ayrışan, çatışan ve birbirini mahkemelerde başını öne eğdiren noktalara taşımasını minimize etmemiz lazım. Onun için inşallah daha sağlıklı ve birbirinin hak ve hukukunu koruyan güçlü bir düzenlemeyi önümüzdeki süreçte yasalaştırmış oluruz” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZLA STRATEJİK PROJELERİ DEĞERLENDİRDİK

Müezzinoğlu’nun çalışma hayatıyla ilgili yaptığı diğer açıklamalar şöyle: Özellikle 1-1,5 yıldır gerçekten olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Ama buna rağmen bu ülkenin hangi kesimle bir arada olursam olayım bu kesimleri kendilerine ait olan hedeften asla vazgeçmiyor. Bu bizim çok büyük bir artımız. Özellikle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükûmet olarak bir taraftan gündelik yaşadığımız bu olağanüstü sorunlar ve sıkıntıları çözmek, diğer taraftan da 2023 hedeflerimiz var bu hedeflere ait hangi proje, hangi yatırım, hangi yol haritası bütün bunları da asla vazgeçmeden, gerektiğinde de güncellemeleri yaparak yolculuğumuzu devam ettiriyoruz. Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızla olan görüşmeden geliyorum. 2023 değil ama özellikle bu yıl ve gelecek yıl ile ilgili belirli stratejik projelerimiz var, o stratejik projelerle ilgili değerlendirmeleri yaptık oradan geliyorum.

Asgari ücret artışı makul

Toplantıda konuşan İNTES Başkanı Celâl Koloğlu şu ifadeleri kullandı: Mevcut koşullar dikkate alındığında asgari ücret artışı, son derece makuldür. Bizler işçilerimize ikramiye, sosyal yardım, yemek, taşıma ve benzeri ek ödemeler yapıyoruz. Bu ödemelerin hiçbiri asgari ücretin hesabında dikkate alınmıyor. Sadece net çıplak ücret konuşuluyor. Kalan sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükler işverene aittir.