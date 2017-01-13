Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu doğrultuda finans, üretim, perakende, sağlık, otomotiv ve kamu sektörlerini birincil hedef olarak belirleyen Microsoft Türkiye, yapay zekâ destekli başarı hikâyeleri oluşturmak için çalışmalar yapacak. Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, yapay zekâyı herkesin kullanabileceği bir teknoloji hâline getirmek istediklerini belirterek, 2017’de üç ana hedefe odaklandıklarını dile getirdi. Koç “Birincisi sektörel bazda Türkiye için önemli olan finans, üretim, perakende, sağlık, otomotiv ve kamu sektörlerinde, en az üçer tane yapay zekâ bölgesel başarı hikâyesi oluşturmak. İkincisi ise girişimcilik özelinde; ülkemizdeki startup ve girişimcilik ekosisteminden dünya çapında yapay zekâ inovasyon örnekleri çıkartmak istiyoruz. Üçüncü hedefimiz ise eğitim. Lise-üniversite öğrencilerinin yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerini öğrenmelerini ve proje yapmalarını sağlamak için kollarımızı sıvadık, bu alanda kalifiye insan gücünün yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Öte yandan Microsoft Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili projelerin geliştirilmesi için 3 farklı program düzenleyecek. Program hakkında bilgi veren Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Platformu Pazarlama Müdiresi Behice Funda “Bu yıl 15’incisi gerçekleşecek olan Imagine Cup’un Türkiye finallerini tamamen yapay zeka odaklı gerçekleştireceğiz. Türkiye Imagine CUP finalleri için başvuruları bugün başlatıyoruz. İkinci projemiz ise Türkçe Nesnelerin Interneti (IOT) eğitimlerinin hazırlanması ve meslek yüksekokullarında IoT eğitimlerinin verilmesi. Bu alanda son projemiz ise Startershub ile birlikte yapmayı planladığımız IoT ve Büyük Veri Girişimci Hızlandırma Programı. Machine Learning ve benzeri yapay zekâ teknolojilerini en iyi bilen kişilerin mentor olarak katılacakları bu projeyi de çok yakında detaylı olarak sizlerle paylaşacağız.” diye konuştu.