Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır beklenen karar ile konut sektörü daha da canlanacak, yabancıya satış katlanacak. Vatandaşlık hamlesi 10 milyar $ kazanç getirecek.

2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi ardından firmaların başlattığı kampanyalarla rekor kıran gayrimenkul satışları bu kez de 2017’de yabancıya satışla coşacak. Bu kapsamda özellikle lüks konut pazarında oluşacak hareketin, kısa sürede Ortadoğu başta olmak üzere, Güney Avrupa, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerden önemli yatırımcıların odağında olması bekleniyor.

Gayrimenkul sektörü uzun zamandır yabancıya vatandaşlık ve oturma izni konusunda hükümetle görüşüyordu. Yabancıya satışın önündeki en büyük engel gösterilen vatandaşlık ve oturma izni sorunlarının çözülmesiyle yaklaşık 5 milyar dolara yaklaşan satışların kısa sürede kademeli olarak artabileceği, iki katına çıkabileceği değerlendiriliyordu. Karar, gayrimenkul sektöründe memnuniyetle karşılandı.

"CİDDİ YATIRIM ÇEKECEK"

İstanbul’da yılda satılan 97 bin birinci el konut içinde metrekaresi 7 bin lira ve üzerinde 12 bin konut olduğunu belirten DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, üst segmentte yabancı alıcının bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, “Yılda yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yabancı satışı var, bu rahatlıkla 2-3 katına çıkabilir. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye çok ciddi yatırım çekecek. Gelişmiş ülkeler bunu yıllardır yapıyor” diye konuştu.

Milliyet