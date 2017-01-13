Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor.
Açıklama geldi! Bu gece zamlanıyor
13.01.2017 - 09:29 | Son Güncelleme: 13.01.2017 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PÜİS yarın itibariyle benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.
Etiketler : motorin,zam,benzin,
437511 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/437511.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER