Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Döviz kurundaki artış



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz kurundaki artışa ilişkin, şunları söyledi:

"Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Genel itibarıyla Merkez Bankasından birilerinin beklediği, yapmasını istedikleri yaklaşım piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüşüm bu yanlış bir yaklaşımdır. Daha başka enstrümanlar vardır.

Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok."

Bakan Zeybekci, “Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.” dedi.

'Türkiye asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyecektir'



Türkiye'nin asla 2 haneli enflasyon rakamı görmeyeceğini belirten Zeybekci, "Şu andaki seviyenin en önemli etkilerinden birisi kurdaki oynaklıktan kaynaklanan geçici durum. Kur bunu bir kere yapar, devamlı böyle enflasyonu tetiklemez. Arttığı anda seviyeyle ilgili bir nokta oluşur, sonra baz etkisini yavaşça kaybeder ve tekrar istediğimiz yere doğru hızlıca gelir.” dedi.

Zeybekci, "Son çeyrekte ihracatın büyümeye katkı verdiğini göreceğiz. İç piyasayla ilgili içerideki tüketimle ilgili de olumlu katkının biraz daha arttığını, kamu yatırımlarıyla ilgili de son çeyrekteki olumlu etkinin biraz daha farklılaşacağını göreceğiz. Bütün bunları aldığımız zaman geçen yılın son çeyrek büyümesi istediğimiz seviyelerde olacaktır." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, 2017 yılı büyümesinden ümitli olduğunu ve Orta Vadeli Program hedeflerini tutturma konusunda olumlu olduğunu söyledi.

Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'lilerin kürsüyü işgal etmesi



Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine ilişkin soru üzerine Zeybekci, Türkiye'de tarihi günler yaşandığını ifade etti.

TBMM'de milletin kendilerine verdiği yetki dahilinde yapılan çalışmaların tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Bu öneme binaen bazı şeylerin biraz fazla olması, abartılı olması da kaçınılmazdır ve anlayışla da karşılanabilir. Meclisin içindeki ana söylemlerle ilgili işin harareti, bunlar anlayışla karşılanabilir. Burada dün akşam gayet sakindi, 8. madde kabul edilerek kapattık. Ama bir gece öncesi hiçbir gerekçe, mazeret, hiçbir kalıba ve çerçeveye sığmayan bir anlayış ve yaklaşımla kürsüyü işgal etmek için grup başkanvekilinin milletvekillerini çağırması, onların kürsüyü ele geçirmeye çalışması, kürsüyü işgal etmesi ne milletin bize vermiş olduğu vekaletle ne demokrasiyle ne evrensel genel kabul görmüş demokrasi kurallarıyla ne parlamentonun ahlakına uygun düşen bir hareketti. Bu, 15 Temmuz'da Meclisi bombalayan ahlak ne ise aynı ahlak grubuna giren anlayıştır. Allah aşkına kürsü işgal edip, milletin vermiş olduğu iradeyi fiili olarak kullandırtmayacağım demek ne demek. Hangi kalıba sığar?"

Zeybekci, anayasa değişikliğinin Meclisten geçeceğine inandıklarını, ardından da milletin onayına sunulacağını, buradan çıkacak sonucu da kabul edeceklerini aktardı.