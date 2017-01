Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl - Vodafone’un desteğiyle Axon Danışmanlık tarafından hazırlanan “Türkiye’nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu” isimli rapor yayımlandı. Raporda, her eve fiberin ulaşması için öneri ve değerlendirmeler yer alıyor. Bugün Türkiye’de 21 milyon hanenin yaklaşık 5 milyonunda (yüzde 23) fiber altyapı mevcut. Şimdiki şartların devamı hâlinde 5 yıl sonra bu rakam, ancak 6,5 milyona (yüzde 30) çıkabiliyor. Tüketicilerin veri tüketiminde, mobil hizmetlerden daha çok sabit hizmetlere yöneldiği belirtilen raporda; “Türkiye’de şebeke kurulumu için uygun şartların oluşmasını teşvik etmek, yeni yatırım fırsatlarını getirecek. Yaklaşık 535 milyon dolar yatırımla evlere kadar giden fiber hizmeti, fazladan 4,8 milyon haneye daha götürülebilecek. Böylece bütün hanelerin yarısına ulaşılabilecek. İlave 792 milyon dolar yatırımla da, toplam 16 milyon haneye (yüzde 76) fiber girecek” denildi.



ALTYAPIDA İŞ BİRLİĞİ

Raporun lansman toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel “Dijitalleşmenin Türkiye’nin tamamını, her bireyi, her evi, her kurumu, özetle her hayatı kapsaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vodafone’un vizyonunda, altyapıda rekabet değil, iş birliği var. Gerek sabitte gerekse mobilde her türlü iş birliğine açığız. Tabii ki iyi koşullar olsa, daha çok şehir, daha çok yatırım, ama mevcutlarla daha limitli. Bunun için mahalleye kadar değil, evin kapısına kadar fiber diyoruz. Ne kadar çok teşvik gelirse, bariyerler kalkarsa, o kadar çok eve gireriz. Herkes aynı sokağı 3 defa kazmasın. Benim kazdığım yeri o kullansın, onun kazdığı yeri ben... Veya konuşalım, nereyi kim yapacaksa, anlaşalım. 5G bizi beklerken bunları yapmazsak, yavaşlarız” değerlendirmesinde bulundu.



ŞEBEKELER DE ORTAK

Vodafone, 5 yılda her 100 evin 75’ine fiber girmesi amacıyla, kurulacak bir “Açık Erişim Şebekesi”ni önerdi. Açık Erişim Şebekesi; elektrik, su, doğalgaz gibi ortak kullanılan ve toptan hizmet sunan bir pasif bağlantı sisteminin kullanılmasını, bunun bir ya da daha fazla yatırımcının kurduğu ve finanse ettiği bağımsız bir tüzel kişilik tarafından yürütülmesini, şebekenin toptan fiyatlarla herkesin kullanımına açık olmasını öngörüyor. Bütün bunların hayata geçirilmesi halinde; yüksek abone sayısına rahatlıkla ulaşılacak ve fiber hizmeti daha uygun fiyatlara düşecek.



TÜRKİYE’DE KALICIYIZ

Hasan Süel, Vodafone Türkiye’nin satılacağı iddialarıyla ilgili olarak “Gerçeğe dayanmayan bir bilgi. Burada 20 milyar liralık yatırımımız var. Türkiye’nin geleceğine yönelik yeni yatırımlarımız da var. Grup CEO’muz Vittorio Colao, Türkiye’ye olan inancını net olarak ortaya koydu” dedi.