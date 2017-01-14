Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22-26 Ocak tarihleri arasında ‘Kara Kıta’ya ziyaretine birçok iş adamı katılacak. Mozambik, Madagaskar ve Tanzanya’yı kapsayan gezide, iş forumları düzenlenecek. İş forumları yoluyla ülkelere yatırım imkânları ve potansiyel iş fırsatlarının ele alınması bekleniyor. Yapılacak ziyaretler ilk olarak Tanzanya’nın Darüsselam şehri ile başlayacak. Söz konusu ülkelerle Türkiye’nin ikili ticaret hacmi (2015 yılı verilerine göre) Tanzanya ile 151 milyon dolar, Madagaskar ile 60 milyon dolar, Mozambik ile ise 116 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Üst düzey iş adamlarının eşlik edeceği ziyaret, Ekonomi Bakanlığı koordinesinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda gerçekleştirilecek. 23 Ocak’ta Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde, 24 Ocak’ta Mozambik’in başkenti Maputo’da, 25 Ocak’ta ise Madagaskar’ın başkenti Antananarivo’da iş forumları düzenlenecek. Ziyarete katılmak isteyenlerin DEİK’in internet sitesi aracılığıyla online başvuru yapması gerekecek.



TANZANYA

İHRACAT: İnşaat malzemeleri, makine ve teçhizat ile ulaşım

aracı yedek parçası

İTHALAT: Tütün, pamuk ipliği, deri, yağlı tohumlar, tatlı su ve

deniz ürünleri.



MADAGASKAR

İHRACAT: Hububat, demir-çelik, elektronik cihazlar, ulaşım araçları ve çeşitli mamul eşyalar.

İTHALAT: Sebze, baharat, deri, metal dışı mineraller.

MOZAMBİK

İhracat: Taş kömürü katranı, ham petrol ürünleri, uçucu yağlar, elektrikli makineler, demir ve çelik

İthalat: Susam, tütün ve

taşkömürü.



3 ülke ile ticaretimiz ne durumda?

İhracat

Mozambik’e 22 milyon 335 bin dolar

Madagaskar’a 54 milyon 937 bin dolar

Tanzanya’ya 87 milyon 427 bin dolar

İthalat

Mozambik’ten 80 milyon 726 bin dolar

Madagaskar’dan 4 milyon 740 bin dolar

Tanzanya’dan 21 milyon 347 bin dolar