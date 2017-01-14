Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Türkiye ile Irak arasında son iki yıldır süren gerginliğin, Başbakan Binali Yıldırım’ın bu ülkeye ziyareti ile sona ermesinin ardından, iki ülke arasındaki ekonomik problemlerin çözülmesi konusunda da adım atıldı. Hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle bu ülkede iş yapan Türk müteahhitlerinin uzun süredir ödenmeyen hak edişleri konuşuldu. Irak’ta Türk müteahhitlerinin 6 milyar dolarlık müteahhitlik hizmeti bulunuyor. Hak edişlerinin tutarı ise 3 milyar dolar seviyesinde. Türk müteahhitlerinin bu alacaklarının ödenmesi için bakanlıklar arası görüşme yapıldı. Irak tarafı, ödemelerin gecikmesinin sebebini ‘ekonomik zorluk’ olarak ifade ederken, ödemelerin peyder pey devam edeceğini dile getirdi.

Türk mallarının Irak’a gidişinde iki ülke arasında yaşanan gerginlik sebebiyle Irak tarafının çıkardığı zorluklar konusunda da adım atılacak. Konuyla ilgili bakanlar, Türkiye’den giden tırların sık sık durdurulup uzun süren kontrollerden geçirdiğini ifade ederken, vize ve vergi adı altında ücret alındığını belirtince Irak tarafı, bu konunun da çözüme kavuşacağına dair güvence verdi.