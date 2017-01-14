Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme  Bakanı Ahmet Arslan, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek Türkiye'nin  ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı için mali tekliflerin alındığını  belirterek, "Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı  ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacağız." dedi.

Nisan ayına kadar havalimanının temelini atmayı planladıklarını  belirten Arslan, 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacak  havalimanının 2022'ye kadar tamamlanacağını söyledi.Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize-Artvin  Havalimanı'nda mali tekliflerin alındığını ifade ederek, havalimanının altyapı  inşaatı için yeterlilik alan 5 firmanın ihaleye katıldığını anlattı.

Rize merkeze 34 kilometre, Trabzon'a 105 kilometre, Artvin’e ise 75  kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek  Rize-Artvin Havalimanı’nın dünyanın dördüncü, Türkiye’nin ise Ordu-Giresun  Havalimanı'nın ardından ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacağına işaret  eden Arslan, "İhalede yeterli görülen 5 firmadan 4'ü teklif verdi. En düşük  teklif, Cengiz İnşaat-AGA Enerji Ortaklığı tarafından verildi. Söz konusu mali  tekliflerin değerlendirilmesinin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek."  diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın  altyapı ihalesini kimin kazandığını 10 ila 15 gün içinde açıklayacaklarını  belirterek, "Daha sonra da kazanan firmayla sözleşmeyi imzalamayı ve nisan ayına  kadar havalimanını temelini atmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'BÖLGE HALKININ ÖZLEMİNİ GİDERECEĞİZ'

Bakan Arslan, Rize-Artvin Havalimanı Projesi'nin, yıllardan beri  bölgenin hep gündeminde olduğunu ve dört gözle beklendiğini ifade ederek,  havalimanının 2022 yılına kadar tamamlayarak bölge halkının özlemini  gidereceklerini kaydetti.

Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı korunabilmesi için önemli bir  çalışma yapılacağını anlatan Arslan, denize 85 milyon tonun üzerinde taş dolgu  yapılacağını ve bu bakımdan projenin meşakkatli olduğunu belirtti.

Arslan, altyapı inşaatı devam ederken üstyapı projesine de  başlanmasını planladıklarını dile getirerek, "Bu kapsamda şimdiden terminal  binası ve diğer üstyapı tesislerinin uygulama projeleri için ihale hazırlık  çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alanı olması planlanan  terminal binası, 3 milyona yakın yolcuya hizmet verebilecek şekilde yapılacak.  Konu insan olunca insana hizmet olunca bizim önümüzde hiçbir şey duramaz." diye  konuştu.