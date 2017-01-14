Ekonomi Bakanı Nihat  Zeybekci, ihracatçı şirketlere hususi (yeşil) pasaport vereceklerini  hatırlatarak, "En kısa sürede belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş  olacak." dedi. 

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının  ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışmalarının son aşamaya  geldiğini belirtti.

Uygulamanın kısa sürede hayata geçeceğini anlatan Zeybekci,  ihracatçıların "memurların yararlandığı bu imkandan devlete hizmet eden  ihracatçılar neden yararlanamıyor" şeklinde eleştirilerde bulunduklarını ve her  platformda yeşil pasaport talep ettiklerini söyledi. İhracatçıyı desteklemek için  bu kararı aldıklarını ifade eden Zeybekci, uygulamaya yönelik prosedürlerin devam  ettiğini aktardı. Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 16-17 bin mal ve hizmet ihraç eden ihracatçılarımıza,  belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. Şirket bunu hangi  personeline kullandırırsa... Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon  dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2,  25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100  milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek. Takip ediyoruz.  En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak inşallah."

'RUSYA'YA YÖNELİK BÜTÜN İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI'

Zeybekci, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ve Rusya ile ilişkilerin  normalleşme sürecine ilişkin soruya cevap verirken de Türkiye'nin Rusya'ya  yönelik bütün iyileştirmeleri sağladığını belirtti. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik  olarak şu anda Kasım 2015 öncesindeki standartlardan geride olmadığını vurgulayan  Zeybekci, "Daha ileri götürme konusunda da hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu  süreçteki söylemi tamamlanmış oldu, ama Rusya tarafında biraz ayak sürüme,  Putin'in o yaklaşımının tam anlamıyla yerine gelmediğini görüyoruz." diye  konuştu.

Türkiye'nin, Rusya ile yaş sebze ve meyve ihracatının önemli bir  kısmında, taşımacılık kotalarında, Türk çalışanların izinlerinde hala sorunlar  yaşadığına dikkati çeken Zeybekci, Rusya ile Avrasya Gümrük Birliği kapsamında  hizmetler ve yatırımlar konusundaki görüşmelerin bütün hızıyla ve olumlu devam  ettiğini, ancak bir türlü iki ülke ilişkilerinin 2015 Kasım öncesine dönmesine  yönelik sonuçların alınamadığını söyledi.

Rusya ile ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesinden ümitli olduğunu  dile getiren Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya lideri arasında geçen  telefon görüşmesinde de konunun bir nebze gündeme geldiğini biliyorum.  İyileştirmeyle ilgili tarih anlamında Rusya lideri Putin'in de Sayın  Cumhurbaşkanımıza hak verdiğini, bu konuda gerekli gayreti göstereceğini ve  iyileştirmeleri takip edeceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, İran'a yönelik ihracatın ise son yıllarda önemli oranda  arttığını belirterek, enerji ithal edilen bir ülkeye yönelik net dış ticaret  fazlası verilmesinin önemine işaret etti. İran'ın çok önemli bir ülke olduğunu  söyleyen Zeybekci, Türkiye için ihracat açısından Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar,  Bahreyn, Umman, Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Afrika'nın büyük önem taşıdığını  vurguladı.