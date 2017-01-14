Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçı şirketlere hususi (yeşil) pasaport vereceklerini hatırlatarak, "En kısa sürede belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak." dedi.

Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti.

Uygulamanın kısa sürede hayata geçeceğini anlatan Zeybekci, ihracatçıların "memurların yararlandığı bu imkandan devlete hizmet eden ihracatçılar neden yararlanamıyor" şeklinde eleştirilerde bulunduklarını ve her platformda yeşil pasaport talep ettiklerini söyledi. İhracatçıyı desteklemek için bu kararı aldıklarını ifade eden Zeybekci, uygulamaya yönelik prosedürlerin devam ettiğini aktardı. Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 16-17 bin mal ve hizmet ihraç eden ihracatçılarımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. Şirket bunu hangi personeline kullandırırsa... Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek. Takip ediyoruz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak inşallah."

'RUSYA'YA YÖNELİK BÜTÜN İYİLEŞTİRMELER SAĞLANDI'

Zeybekci, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ve Rusya ile ilişkilerin normalleşme sürecine ilişkin soruya cevap verirken de Türkiye'nin Rusya'ya yönelik bütün iyileştirmeleri sağladığını belirtti. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik olarak şu anda Kasım 2015 öncesindeki standartlardan geride olmadığını vurgulayan Zeybekci, "Daha ileri götürme konusunda da hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu süreçteki söylemi tamamlanmış oldu, ama Rusya tarafında biraz ayak sürüme, Putin'in o yaklaşımının tam anlamıyla yerine gelmediğini görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Rusya ile yaş sebze ve meyve ihracatının önemli bir kısmında, taşımacılık kotalarında, Türk çalışanların izinlerinde hala sorunlar yaşadığına dikkati çeken Zeybekci, Rusya ile Avrasya Gümrük Birliği kapsamında hizmetler ve yatırımlar konusundaki görüşmelerin bütün hızıyla ve olumlu devam ettiğini, ancak bir türlü iki ülke ilişkilerinin 2015 Kasım öncesine dönmesine yönelik sonuçların alınamadığını söyledi.

Rusya ile ilişkilerin olumlu yönde geliştirilmesinden ümitli olduğunu dile getiren Zeybekci, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Rusya lideri arasında geçen telefon görüşmesinde de konunun bir nebze gündeme geldiğini biliyorum. İyileştirmeyle ilgili tarih anlamında Rusya lideri Putin'in de Sayın Cumhurbaşkanımıza hak verdiğini, bu konuda gerekli gayreti göstereceğini ve iyileştirmeleri takip edeceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, İran'a yönelik ihracatın ise son yıllarda önemli oranda arttığını belirterek, enerji ithal edilen bir ülkeye yönelik net dış ticaret fazlası verilmesinin önemine işaret etti. İran'ın çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Zeybekci, Türkiye için ihracat açısından Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Avrupa Birliği, ABD, Rusya ve Afrika'nın büyük önem taşıdığını vurguladı.