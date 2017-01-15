Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel İSTANBUL - Hazırladığı programlarda “birlikte başarmayı” bilinç olarak yerleştirmeyi amaçlayan Young Guru Academy (YGA); Türkiye’de üniversiteye devam eden Suriyeliler arasından seçtiği parlak gençleri, geleceğin liderleri olarak yetiştirmek üzere sosyal inovasyon programına dahil etti. Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, FİBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Prof. Mehmet Toner, psikolog yazar Doğan Cüceloğlu gibi hayal ortaklarından mentorluk alan YGA İcra Kurulu, Gaziantep’te 100’ün üzerinde Suriyeli genç ile çalıştı. Bu ziyaretlerde Suriyeli göçmenlerin sosyal hayattaki gereksinimlerine dair bilgi toplayan YGA’lı Abdurrahman Alhalabi, Razan Hajja, Yaser Nahhas, Ruba Akil, Sami Alhelali ve Mohammad Nour Alkilan bir çalışma başlattı. “Suriyeliler için değil, Suriyeliler ile birlikte” projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarında, dil sorununun üstesinden gelmek amacıyla “WeTalk” ürününü geliştirildi. Akıllı telefonlara yüklenen bu tercüme uygulaması, sesli ve yazılı mesajları anında Türkçe-Arapça dillerine çevirerek, tarafların anlaşmasını ve sohbet etmesini mümkün kılıyor.



FİBA Holdinng Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, “7 yıldır YGA Ofisine ve kamplarına Özyeğin Üniversitesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. Burası bizim olduğu kadar onların da evi. YGA’lılar birlikte hayal kurup, birlikte projelendirip, birlikte dünya çapında projeler ortaya çıkarıyorlar. Şimdi de Suriyeliler ile birlikte başarıyorlar. YGA’nın keşfettiği Suriyeli gençlerin yetişmesinde, istihdam edilmesinde desteğime devam edeceğim” diye konuştu.



TERZİOĞLU: DESTEĞİM SÜRECEK

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, “Sözde değil, özde çözüm üretildi. Çok kısa zamanda ortaya

yepyeni bir teknoloji çıkardılar. İnanıyorum ki bunların çok daha ötesini göreceğiz. YGA Hayal Ortağı olarak bu gençlerin ilklere imza atmasına desteğimi sürdüreceğim” dedi.