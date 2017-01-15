Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı için mali teklifler alındı. Türkiye’nin dev yatırımlarından biri olacak bu havalimanın altyapı ihalesini kimin kazandığını 10-15 gün içinde açıklayacağız. Daha sonra da kazanan firmayla sözleşmeyi imzalamayı ve nisan ayına kadar havalimanını temelini atmayı planlıyoruz” dedi. Rize merkeze 34 kilometre, Trabzon’a 105 kilometre, Artvin’e ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı’nın dünyanın dördüncü, Türkiye’nin ikinci deniz üzerine dolgu havalimanı olacağını hatırlatan Arslan, şöyle devam etti: İhalede en düşük teklif Cengiz İnşaat-AGA Enerji Ortaklığı tarafından verildi. Bu proje, yıllardan beri bölgenin gündeminde. Dört gözle bekleniyor. Havalimanı 2022 yılına kadar tamamlanarak bölge halkının özlemi bitecek. Denize 85 milyon tonun üzerinde taş dolgu yapılacak. Bu bakımdan proje meşakkatli. 20 bin metrekare kapalı alanı olması planlanan terminal binası, 3 milyona yakın yolcuya hizmet verebilecek.