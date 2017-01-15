Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamlarına “yatırım yapın” çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin bugün kendisine inanan, kendisine güvenen, bunun için risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacı var. Risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez” dedi. Borsa İstanbul 143. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na ve yeni hizmet binalarının açılışına katılan Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları atlatacağına yürekten inandığını belirterek ekonomideki sorunları savunmada kalarak değil, hücum pozisyonuna geçerek aşabileceklerini dile getirdi. “Bu konudaki yol haritamız 2023 hedeflerimizdir” diyen Erdoğan Türkiye’nin kendisine inanan ve güvenen, bunun için de risk almaya hazır yatırımcılara, iş adamlarına ve girişimcilere ihtiyacının olduğunu dile getirdi. Erdoğan, geçenlerde “Bu işi geciktirmeyin” dediğini hatırlatarak şunları söyledi: Bu işi geciktirmeyin, yatırımlarınızı yapın. Kendinize güvenin, ülkeye güvenin. Bu ülkede istikrar ve güven var. Bu iki sihirli kavramı ihmal etmeyin. Bir şey daha söylüyorum. Diyorum ki risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez. Benim ekonomi tahsilinden hocalarımdan öğrendiğim ‘ekonomi risktir’ derlerdi. Bir siyasetçi olarak siyasetin de hep risk olduğuna inanmışımdır. Bir şey daha ilave edelim hayat risktir. Ne zaman nerede gideceğimiz belli mi? Hiç ummadığınız anda ölümle de baş başa kalırsınız. Buradan açıkça ifade ediyorum. Milletimiz ve devletimiz, ülkemizin zor günlerinde yanında olan hiç kimseyi unutmayacaktır. Bu para ile pulla ölçülemeyecek kadar büyük bir vefa duygusudur. Buradan bir kez daha ülkesini ve milletini seven, bu topraklara karşı sorumluluk hisseden herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Yatırımlarımızı, siparişlerimizi, istihdamımızı, ticaretimizi arttırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonomi çarklarının işleyişine ivme kazandırmalıyız.



“Sorunumuz süratli hareket edememek”

“Biz direndikçe karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp üzerimize gelmeye başladılar. Varsın gelsinler biz de bunların alternatiflerini üretiyoruz. Hiçbir ekonomik temeli karşılığı olmayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesinin başka bir izahı yoktur. Esasen bizim bu saldırıyı karşılayacak gücümüz ve imkânlarımız vardır ama maalesef eskiden beri var olan tüm çabalarımıza rağmen üstesinden gelemediğimiz bir hastalığımız yüzünden böyle bir görüntüye sebebiyet veriyoruz. Bizim sorunumuz süratli hareket edememek. İlgili kurumlarımız bekleyip kendi zaviyelerinden meseleyi taraflıca değerlendirdikten sonra ihtiyatlı şekilde harekete geçiyorlar. Bu da son günlerde yaşadığımız döviz spekülasyonlardan da olduğu gibi milletin moralini bozacak şeklide dalgalanmalara yol açıyor” diye konuştu.



Döviz oyununu başlarında patlatacağız

İş dünyasının da çok daha güçlü bir şekilde sahaya inmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Döviz oyununu, bu senaryoyu ikide bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız. İhracat ve turizmde yaşanan daralmayı süratle telafi etmekle kalmamalı, çok daha büyük bir atılımı hayata geçirmeliyiz” dedi. Başbakan Binali Yıldırım’ın yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili açıklamalarını da hatırlatan Erdoğan, “Ülkemize 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkânı alabilecek. İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, âdeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım” diye konuştu



Kuyumcukent’te 1.600 ton altın depolanacak

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının yer aldığı Kuyumcukent yerleşkesinde, 100 ton olan saklama kapasitesini 1.600 tona çıkaracaklarını söyledi. Altın saklamada küresel rakip olmayı hedeflediklerini belirten Karadağ, bunun sonucunda dünyadaki altın arzının yaklaşık 5’te birini temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasında hem spot hem vadeli altın işlemlerinin kolaylaşacağını, fiziki takası saklamanın mümkün olabileceğini ifade etti. Mobil altın platformunu da kısa zamanda devreye alacakları bilgisini veren Karadağ, yakın gelecekte kurulması planlanan Uluslararası Faizsiz Finans Danışma Kurulunun da İslami finansal ürünlerinin standardizasyonuna büyük katkı sağlayacağını kaydetti.



“Kendi operatörlerinizi kurun”

Turizm sektörüne de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Uluslararası operatörlere değil, gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım. Bazı firmalar bir araya gelin, bu operatör çalışmasını yapacak şirketleri siz kurun. Siz bunu kurun bakın ondan sonra nasıl daha farklı çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte finans kesimin reel sektöre daha fazla destek vermesi büyük önem taşıyor. Finansta yeni oyuncular sahaya girmeye başladı. Gümrük Birliği Anlaşmasının yenilenmesiyle Avrupa tarafında da hareketlenme artacaktır. Rusya ve Çin gibi dünyanın yeni ekonomik devleri ile, Afrika gibi geleceğin yükselen gücü olarak gösterilen ülkelerle yeni ilişkiler kuruyoruz. Önümüzdeki hafta 4 Afrika ülkesine gidiyorum. Orada ikili görüşmeler, heyetlerarası görüşmeler yapacağız.