Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 1,6 büyüyerek 983 bin 720 seviyesine ulaşmasıyla bir rekorun daha kırılmasının sektörün gücünü gösterdiğini ifade etti. 25 Kasım 2016'da yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının kendileri için sürpriz olduğunu belirten Özkök, markaların yılın son aylarında düzenledikleri kampanyalarla hem ÖTV hem de kur artışını müşteriye yansıtmamaya gayret ettiklerini söyledi.

ÖTV ve kur artışının üst üste gelmesinin etkisinin ocak ayından itibaren görülmeye başladığını anlatan Özkök, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında biraz zorlanacağız gibi görünüyor. Eğer ÖTV aynı kalsaydı, kurların artışıyla beraber sektörde yüzde 3-5'ler seviyelerinde düşündüğümüz zamları aylara yayacaktık. Ancak kur artışının üstüne bir de şimdi yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkan bantta yüzde 3,5-4 ÖTV farkı ilave olacak. Diyelim ki daha önce araç 40 bin liranın altındaydı. Ama şimdi kurlar yüzünden aracın maliyeti 40 bin liranın üzerine çıktı. Kurlardaki bu yükseliş otomobilin çıplak fiyatını artırdığı için bu yüzde 45 bandının üzerine çıktı. Bandın üzerine çıktığınız zaman zaten ÖTV de katlamalı artmaya başlıyor. Normalde ÖTV önceki seviyesinde kalsaydı, aracın fiyatı kur kaynaklı yüzde 3 artacakken, yüzde 3,5'lik ÖTV farkıyla bu artış yüzde 6,5 olacak. ÖTV artışının kur artışı ile aynı döneme düşmesi bizim için gerçekten zorlayıcı bir sebep oluyor."

Özkök, 2017 yılı için önceki yıla göre yüzde 10'luk daralmayla 875 bin seviyesinde bir otomotiv pazarı tahmini yaptıklarını ancak kurlardaki bu son gidişattan sonra büyük ihtimalle düşüşün yüzde 15 civarında olacağını ve pazarın 800-850 bin bandına doğru gerileyeceğini düşündüklerini anlattı.

Aralık ve ocak aylarındaki talebin kasım ayına çekilmesinin etkisiyle sektör genelinde yılın ilk günlerinde bir sakinlik hakim olduğunu bildiren Özkök, yeni ÖTV yapısının otomobil pazarında B ve C segmentlerine talebi artıracağı öngörüsünde bulundu.

"Satışlar 40 bine ulaşırsa yatırım gündeme gelebilir"

Pickup segmentinin büyüyen bir segment olduğunu, buradaki önemli oyunculardan olan Navara'nın da ilgi gördüğünü belirten Özkök, Navara ile bu segmentte liderliği hedeflediklerini söyledi. Özkök, Nissan'ın Türkiye'ye yatırım planı olup olmadığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Nissan çok çeşitli ülkelerde yatırımları olan global bir marka. Dünyada yaklaşık 5,5 milyon satıyor. Bunun üzerine Renault'yu ve 2016'nın son çeyreğinde devraldığımız Mitsubishi'yi eklediğimizde 10 milyon adetlik satış hacmine sahip bir grup haline geldik. Önemli olan bütün üretim kapasitesini en rasyonel şekilde kullanabilmek. Var olan kapasitelerden alabileceğimiz ürünlerin maksimumunu almak istiyoruz. İleride bir yatırım olur mu olmaz mı sorusunun cevabı için şu anda henüz erken. İlk önce satışlarımızı belirli bir noktaya taşımamız lazım. Bunun için iç pazarın kuvvetli olması gerekiyor. Daha gerçekçi bir vergi sistemi ve yatırımın geri dönüşünü sağlayacak çeşitli teşviklerin olması gerekiyor. Satışlarımızı önümüzdeki dönemde belli bir seviyeye getirebilirsek ve bunun sürekliliğini de sağlayabilirsek bu tarz konular tekrardan gündeme gelebilir. Biz kısa ve orta vadede önce buradaki satış performansımızı artırmak için uğraşıyoruz. Hem bayi teşkilatımız hem kendi ekibimizin en büyük amacı 40 binlere doğru Nissan markasını çekebilmek. Bu olduktan sonra şirket farklı kararlar alabilir."