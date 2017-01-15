Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırılmayan araçların sahiplerine 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza verildi.AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçlar sıkı denetime alındı.Denetimlerde, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan ya da sınır değerleri aşan taşıtların sahiplerine idari para cezası verildi.Buna göre, 2016'da gerçekleştirilen 52 bin 774 aracın egzoz denetiminde, emisyon ölçümü yaptırılmayan veya sınır değerlerini aşan araçların sahiplerine toplam 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.
Zehir saçan egzozlar için 1 milyon lira ceza kesildi
15.01.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 15.01.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla geçen yıl 52 bin 774 aracın egzoz denetimlerindeki araç sahiplerine, 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
438030 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/438030.aspx
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