Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırılmayan araçların sahiplerine 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza verildi.AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, trafikte seyreden motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzozun neden olduğu hava kirliliğinin etkilerinden canlıları ve çevreyi korumak amacıyla araçlar sıkı denetime alındı.Denetimlerde, egzoz emisyon ölçümü yaptırılmayan ya da sınır değerleri aşan taşıtların sahiplerine idari para cezası verildi.Buna göre, 2016'da gerçekleştirilen 52 bin 774 aracın egzoz denetiminde, emisyon ölçümü yaptırılmayan veya sınır değerlerini aşan araçların sahiplerine toplam 1 milyon 124 bin 151 lira idari ceza uygulandı.