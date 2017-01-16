Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kış mevsiminin ikinci ayının ortasına geldik. Geçtiğimiz hafta soğuk ve bol karlı günleri geride bıraktık. Mart sonuna kadar benzeri olur mu bilinmez ama, kışı yarıladığımızın habercisi olan indirimler yarış hâlini aldı. Yılbaşı öncesinde yüzde 50’lerde olan indirimlerin şimdi yüzde 80’leri bulduğunu ilan etmiş mağazalar. Bazıları yüzde 50+yüzde 40, yüzde 50+yüzde 50 oranlı indirimlerle bir hayli iddialı. Bu da demek oluyor ki, sezon başında 1.000 lira etiket taşıyan bir ürün şimdi 200 lira... 100 liralık bir ürün de 20 liraya düşmüş olmalı bu durumda. Yani tam alınası fiyatlar...

Gerçekten öyle mi? Bu indirimler sadece müşteriyi mağazaya çekmek için birer araç mı? Bunu bilmek için mağazalara girmek gerek. Ben de öyle yaptım. Bir taraftan kış sonu, diğer taraftan durgunluk ünlü markalara öyle indirimler yaptırmış ki, şaşıp kalmamak elde değil. Orta gelir grubu ile lüks sınıfa hitap eden bir alışveriş merkezinde uğrayabildiğim birkaç mağazadan örnekler aldım. Örnek vermek gerekirse, Koton’da sezonda 299 lira olan bir kapüşonlu mont 190 lira etiket taşıyor. 200 lira olan bir mont da 99 liraya düşmüş. Aynı markının bluzları 39 ile 49 lira arasında. Online alışverişi tercih ederseniz yüzde 20 ilave indirim daha veriliyor.

Lüks markalardan Vakko’ya baktım. Orada da sezonda 2.995 lira olan bir kaban 1.497 lira. Yani yüzde 50. 135 liralık bir şalı da 67 liraya almak mümkün. Beymen’de ise 890 liralık bir elbiseyi 280 liraya görmek, mağazadan 149 liraya gömlek almak için acele etmek gerek.

İnci Deri’nin hem spor hem şık ayakkabı ve çanta modellerinde yüzde 70’e varan indirimler var. Mağazalarının yanı sıra online satışta 59 liraya bile çok şık ayakkabı bulmak mümkün. Derimod’da babetleri 39, botları 129, kışlık ayakkabıları 79 liraya bulmak mümkün.

Almadan önce gözden geçirin

Her indirimde koşup almak zorunda değiliz elbette. İndirim, ihtiyaçlarımızı uygun fiyata karşılayacağımız zamanlar. Onun için önce gardıropta neler var, hangisini aylardır giymediniz, hangisini birilerine vermek zorundasınız; bunları belirlemek gerek. Yani ilkbaharda yapacağınız giysi temizliğini yapıp hafifleyin, ihtiyaç varsa ona göre satın alın derim.

Bazen onlIne bazen mağaza

Vaktiniz varsa alışverişe çıkmadan önce tercih ettiğiniz markaların online satış sitelerine bir göz atın. Bazen online mağazalarda ekstra indirimler yapılabiliyor. Aynı ürünü mağaza yerine internetten daha ucuza alabilirsiniz. Bazı dönemlerde de mağazalarda ikinci ürüne ekstra indirimler yapılabiliyor. O zaman da mağaza daha avantajlı olabilir.

Gardırobun gediklileri

Mutlaka hepiniz biliyorsunuz ama söyleyelim; her kadının gardırobunda siyah bir etek, pantolon ve elbise bulunmalı. Aynı şekilde siyah ve beyaz gömlek şart. Elbise ve gömlekle kullanılabilecek birkaç fular alternatifi ile çok kalın olmayan hırkalar olduğunda, her biriyle ayrı kombin mümkün.

Ayakkabımız renkleniyor



Eski vitrinleri hatırlar mısınız?.. Siyah ve kahverengiydi ağırlık. Çok ama çok nadiren lacivert görebilirdiniz. Şimdi ise açık mavi, kırmızı, bordo, mor ve ‘ebruli’ ayakkabı görmek mümkün. Onun renk renk ayakkabılara çok daha renkli çantalar eşlik ediyor. Bu nedenle tepeden tırnağa siyah giydiyseniz, fular ve ayakkabı-çanta üçlüsünü uygun renklerle bütünleyebilirsiniz.