Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Hüseyin Yeşil söylüyor. Yeşil, ayrıca şu tavsiyelerde bulunuyor:

¥ İhtiyacınızın üzerinde aydınlatma hem sağlığınızı bozar, hem gereksiz enerji tüketimine sebep olur.

¥ Fırının buzdolabının yanında çalıştırılması, buzdolabının doğrudan gün ışığına maruz kalması enerji tüketimini artırır.

¥ Buzdolabının kapağını sık sık açıp kapamak, uzun süre açık tutmak elektrik tüketimini artırır.

¥ Buzdolabına sıcak yemek de koymayın.

¥ Televizyon, klima, müzik seti gibi cihazlar açma-kapama düğmesinden kapatılmalı, mümkünse fişler prizden çıkarılmalı.

¥ Elektrik tüketimi G ile A arasında değişir. A+++ gibi cihazlar diğerinden en az 2 kat daha az enerji kullanır.