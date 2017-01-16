CANAN ERASLAN
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Hüseyin Yeşil söylüyor. Yeşil, ayrıca şu tavsiyelerde bulunuyor:
¥ İhtiyacınızın üzerinde aydınlatma hem sağlığınızı bozar, hem gereksiz enerji tüketimine sebep olur.
¥ Fırının buzdolabının yanında çalıştırılması, buzdolabının doğrudan gün ışığına maruz kalması enerji tüketimini artırır.
¥ Buzdolabının kapağını sık sık açıp kapamak, uzun süre açık tutmak elektrik tüketimini artırır.
¥ Buzdolabına sıcak yemek de koymayın.
¥ Televizyon, klima, müzik seti gibi cihazlar açma-kapama düğmesinden kapatılmalı, mümkünse fişler prizden çıkarılmalı.
¥ Elektrik tüketimi G ile A arasında değişir. A+++ gibi cihazlar diğerinden en az 2 kat daha az enerji kullanır.