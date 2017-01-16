Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL

Çin’in komşuları, bu talebi karşılamak için çeşitli projeler gerçekleştiriyor. Her geçen gün daha fazla sayıda Çinlinin geldiği Türkiye, bu konuda önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Birleşmiş Milletler rakamları da 60 yaş ve üzeri Çinlilerin bu talebini rakamlarla ortaya koyuyor. Verilere göre 2030 yılında 60 yaş ve üzerindeki Çinli sayısı 360 milyona ulaşacak. Bu rakam, Çin’in 1 milyar 385 milyon kişilik toplam nüfusunun dörtte birinden ve 325 milyonluk ABD nüfusundan daha fazla. Yine ekonomik veriler, Çin ekonomisindeki gerilemeden endişe eden ve yaşlılıklarını iyi şartlarda geçirmek isteyen zengin Çinlilerin emeklilik hayatlarını garanti altına alarak, sıcak bir iklimde yaşamak istediklerini ortaya koyuyor.

EMLAK DA ALACAKLAR

Çin halkına uluslararası emlak bulan Juwai isimli şirketin CEO’su Charles Pittar, emeklilerden veya çocuklarından gelen “Yakın ülkelerde emekli hayatı yaşanabilecek bir köy bulabilir miyiz?” soruları karşısında harekete geçtiklerini belirterek, “Çin’deki emlak piyasasında belirgin bir sıçrama yaşanıyor. Çinliler birikim yapıp zenginleşti. Şimdi emeklilik dönemi için temiz, rahat, güvenli ve sağlık hizmetlerine kolayca ulaşabilecekleri yeni mekanlar arıyorlar” sözleriyle Çin halkından gelen talebi paylaşıyor. Pittar, emekli Çinlilerin son yıllarda birikimlerini uluslararası emlak satın alarak değerlendirmeyi seçtiğini belirtirken, bu konuda yapılacak programların, tercih edilme oranını artıracağını ifade ediyor.