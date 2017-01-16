Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bella Maison markasıyla ev tekstili ve ev dekorasyonu sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, “Türkiye özlemimi Bella Maison markasına yansıttım. ‘Güzel evim’ mottosuyla yola çıktık” dedi. İlk mağazalarını İstanbul’da açacaklarını, 2017 yılının ilk çeyreğinden sonra da 5 mağaza birden açacaklarını ifade eden Tan “İstanbul’un Etiler, Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi prestij noktalarında mutlaka mağazalarımızı açacağız. Fakat bunun dışında amacımız çok fazla yerde mağaza açmak değil. Biz daha niş olmak istiyoruz. Kısacası doğru lokasyonda, doğru işlerler var olacağız” diye konuştu. Türkiye ile birlikte Cezayir’de de mağaza açacaklarını kaydeden Muhammed Tan, Kuveyt’in en büyük AVM’siyle anlaşma imzaladıklarını, İngiltere’ye de ürün ihracatı yapacaklarını ifade etti.