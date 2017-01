Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rifai, köklü ve güçlü bir geleneği olan Türk turizminin geleceğinden umutlu olduğunu söyledi. Türk turizminin son 20 yılda dünya genelinde ‘çok büyük, harika’ başarılar elde ettiğini, Türkiye’ye yılda 30 milyonun üzerinde turist gitmesinin etkileyici olduğunu kaydeden Rifai, son dönemde Türkiye’yi hedef alan terör saldırıları nedeniyle turizm sektörünün hassas bir dönemden geçtiğini, öte yandan sektörün tekrar hızla toparlanabileceğini ifade etti. Türkiye’ye gitmek isteyen dünyanın dört bir yanındaki insanlara da seslenen Rifai “Türkiye’ye gidecek bütün turistlerin şunun farkına varması lazım: Türkiye’deki hayatın dünyanın diğer ülkelerinden bir farkı yok. Terörizm, küresel bir sorun. Türkiye, Fransa, Belçika, Mısır, Tunus ve Tayland’ın sorunu değil, uluslararası bir problemdir. Sadece Türkiye’ye özgü bir mesele değildir. Bunu çok samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim, sizin, diğerlerinin ve sonuçta hepimizin sorunudur. Terörizm illeti dünyanın her yerinde her zaman karşımıza çıkabilir. Bundan dolayı Türkiye’ye gidecek turistlerin kafasında en ufak bir şüphe ve soru işareti olmasına gerek yok” dedi. “Dünyada hiçbir ülke yüzde 100 güvende olduğunu iddia edemez” diyen Rifai “Teröristlerin amacı da zaten, insanların hayatını yaşamasını, seyahat etmesini ve özgür bir şekilde hareket etmesini engellemek. Bundan dolayıdır ki, teröristlerin kolayca kazanmalarına asla izin vermemeliyiz. Teröristleri en kolay yenilgiye uğratmanın yolu da Türkiye’ye seyahat etmeye devam etmektir” diye konuştu.

GELECEKTEN UMUTLUYUM

Gelecek haftalarda Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın davetlisi olarak Türkiye’ye gideceğini aktaran Rifai, ziyareti esnasında tur operatörleriyle bir araya geleceğini, bazı turistik bölgeleri ziyaret edeceğini ve ikili görüşmelerde bulunacağını kaydetti. Rifai, turizmin lider ülkelerinden Türkiye’nin sektördeki büyümesinin devam edeceğinden hiç tereddüdü olmadığını da vurgulayarak şunları kaydetti: İki hafta sonra Türkiye’ye gideceğim, sonrasında ailemi, eşimi, çocuklarımı da Türkiye’ye götüreceğim. Çünkü Türkiye’de hayatın normal seyrinde gittiğine inancım ve güvenim tam. Dünyanın her yerinde bir şey olacaksa olur. Köklü ve güçlü bir geleneği olan Türk turizminin geleceğinden oldukça umutluyum.